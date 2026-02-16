Famosos

"O fato é: estou solteira e curtindo", diz Paolla Oliveira

Atriz acompanhou os desfiles do Carnaval carioca neste domingo (15)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:26

Paolla Oliveira na primeira noite do desfile do grupo Especial na Sapucaí, no Rio - Ana Carolina Fernandes Crédito: 15.fev.26/ Folhapress

Celebridade recém-separada já sabe: se for a algum evento, a pergunta sobre "estar sozinha" lhe será feita -o famoso "como está o coração?" de tempos atrás.

Não foi diferente com Paolla Oliveira que, por ser do samba, assim como o ex, Diogo Nogueira, potencializa essa curiosidade, ainda mais em pleno Carnaval.

Pois bem, quando a constrangida repórter perguntou a ela no Sambódromo do Rio sobre como seria passar essa época sozinha, Paolla disse: "Tudo bem, pode perguntar. É que eu queria ter uma resposta melhor, mais interessante. Mas o fato é... Estou só solteira e curtindo."

Paolla contou que seus relacionamentos nunca a privaram de nada.

"Sempre fui muito feliz. As pessoas falam assim... Como é que você está curtindo o carnaval solteira? Como se fosse um momento diferente. Eu sempre fui muito livre pra curtir o carnaval como eu quis. Eu continuo assim, continuo muito feliz nessa época. Mas solteira."

Em seguida, ela mandou um beijo para os jornalistas que a entrevistaram, ouviu um "Você está linda" de um deles, agradeceu e entrou no camarote Folia Tropical para curtir seu Carnaval.

