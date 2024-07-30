Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se 'casam' e celebram: 'Final feliz'

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se 'casam' em clima de festa junina Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveiralreal

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira celebraram o amor em um matrimônio temático e cenográfico em clima de festa junina.

O casal aproveitou um arraial fora de época ao lado de familiares e amigos neste domingo (28). Em seus perfis no Instagram, os dois compartilharam registraram do evento, com direito a um casamento deles no melhor estilo de São João.

Na legenda, Paolla brincou sobre a realização da cerimônia junina. "Um casamento (bem) caótico, mas com final feliz", escreveu.