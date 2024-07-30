Sumida da TV, Ana Paula Arósio ganha R$ 700 mil para ressurgir em publicidade

Ana Paula Arósio ressurge em publicidade Crédito: Reprodução

Longe da TV há quase 15 anos, Ana Paula Arósio ressurgiu na web nesta segunda-feira (29), em uma prévia de uma campanha publicitária.

A Folha de S.Paulo apurou que a atriz recebeu R$ 700 mil de cachê para estrelar o comercial de uma rede de farmácias em parceria com uma marca de suplementos.

Na publicação online que antecipou o comercial, a atriz aparece de cabelos curtos saindo de uma drogaria em São Paulo. "O suficiente para matarmos a saudade? Infelizmente, ainda não", diz a publicação.

Estrela de novelas dos anos 1990 e início dos 2000, Ana Paula Arósio tem 49 anos e mora na Inglaterra há nove. Ela protagonizou tramas como "Hilda Furacão" (1998), "Terra Nostra" (1999) e "Um Só Coração" (2004).

Seu último trabalho na TV foi em 2010 na minissérie "Na Forma da Lei" (Globo). Depois disso, ela fez alguns trabalhos no cinema, como "Anita e Garibaldi" (2013), mas aos poucos deixou a atuação de forma misteriosa.