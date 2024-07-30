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Sumida da TV, Ana Paula Arósio ganha R$ 700 mil para ressurgir em publicidade

Atriz, que mora em Londres, estrela campanha de rede de farmácias no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 08:09

Ana Paula Arósio ressurge em publicidade
Ana Paula Arósio ressurge em publicidade Crédito: Reprodução
Longe da TV há quase 15 anos, Ana Paula Arósio ressurgiu na web nesta segunda-feira (29), em uma prévia de uma campanha publicitária.
A Folha de S.Paulo apurou que a atriz recebeu R$ 700 mil de cachê para estrelar o comercial de uma rede de farmácias em parceria com uma marca de suplementos.
Na publicação online que antecipou o comercial, a atriz aparece de cabelos curtos saindo de uma drogaria em São Paulo. "O suficiente para matarmos a saudade? Infelizmente, ainda não", diz a publicação.
Estrela de novelas dos anos 1990 e início dos 2000, Ana Paula Arósio tem 49 anos e mora na Inglaterra há nove. Ela protagonizou tramas como "Hilda Furacão" (1998), "Terra Nostra" (1999) e "Um Só Coração" (2004).
Seu último trabalho na TV foi em 2010 na minissérie "Na Forma da Lei" (Globo). Depois disso, ela fez alguns trabalhos no cinema, como "Anita e Garibaldi" (2013), mas aos poucos deixou a atuação de forma misteriosa.
A atriz se dedicou inicialmente às suas fazendas no interior paulista e, em 2015, se mudou para a capital do Reino Unido.

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