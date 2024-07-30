Biancardi admite que Neymar 'errou muito', mas diz que deu nova chance

Neymar e Bruna Biancardi. Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna Biancardi confirmou que reatou a relação com Neymar, embora ressalte que o atleta "errou muito" com ela.

Biancardi falou sobre o relacionamento com Neymar ao responder pergunta de um seguidor no Instagram. A influenciadora admitiu receber "muito hate" nas redes sociais e contou como lida com as críticas pela exposição de sua relação com o jogador.

Influenciadora disse ser criticada por algo que não tem culpa porque o "errado" foi o Neymar, mas que decidiu dar uma nova chance ao atacante. "Recebo um hate desenfreado e seletivo. Sou crucificada sendo que a errada das histórias nunca fui eu. Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém, a diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores".

Filha de Neymar e Bruna Biancardi é consagrada na igreja evangélica Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr

Ela disse não querer "normalizar" esse tipo de comportamento de Neymar porque "não é fácil", mas que, após "longos meses" separados, decidiram reatar. "Não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom. Eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte".

A famosa também disse "entender" que aqueles que a apoiaram se irritem por ela ter perdoado o atleta, mas afirmou que o importante é ser feliz. "Entendo as pessoas ficarem irritadas por terem me apoiado e agora eu estar com ele novamente. Mas, de verdade, o que importa no final é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós. Fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem, oram por nós. Não vou mais falar sobre isso, mas aproveitei a pergunta para deixar isso claro porque é um assunto recorrente por aqui".