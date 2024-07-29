Qual a música?

Djavan agradece Rayssa Leal após skatista competir ao som de suas músicas

Para aplacar o nervosismo durante a prova de skate nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal não tirou os fones de ouvido em nenhum momento.
Publicado em 29 de Julho de 2024 às 17:46

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas  Crédito: Shutterstock
A maranhense de 16 anos manteve-se a todo instante concentrada e, no final, conquistou a medalha de bronze.
Após a vitória, em entrevista a jornalistas, a jovem disse que, entre as músicas que tocavam no aparelho, estava Djavan, com a canção "Amor Puro".
A notícia chegou até o cantor, que foi ao seu perfil oficial no X para agradecê-la. "Parabéns, Rayssa Leal! Você brilhou", escreveu o artista.
Rayssa agora tem duas medalhas olímpicas no currículo ela foi prata em Tóquio, em 2021, aos 13 anos e é dona de duas das três maiores notas da história do skate street feminino nos Jogos.

Veja Também

Nicole Kidman assiste competição de Rayssa Leal em Paris e faz 'ola' com a torcida brasileira

Coreógrafa confirma que show de Lady Gaga nas Olimpíadas foi gravado

Taylor Swift atrai mais americanos para a Europa do que as Olimpíadas de Paris

