Filho de Viih Tube faz novo procedimento em hospital após acidente em casa

Ele fez um desbridamento das feridas na mão. O procedimento consiste na retirada de tecidos mortos ou contaminados para melhorar a cicatrização

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:22

Viih Tube
Viih Tube explicou que o bebê foi anestesiado para o procedimento Crédito: Reprodução @Viihtube

Ravi, o filho mais novo de Viih Tube e Eliezer, retornou ao hospital ontem (23) para mais um procedimento cirúrgico.

Ele fez um desbridamento das feridas na mão. O procedimento consiste na retirada de tecidos mortos ou contaminados para melhorar a cicatrização.

Ravi queimou a mão no motor de um buggy. "O buggy já estava desligado, ele foi correr pra abraçar o Eli de bom dia e demonstrou que queria andar de novo correndo e colocando direto a mão no motor", descreveu Viih Tube no Instagram.

Viih Tube explicou que o bebê foi anestesiado para o procedimento. "Para um bebê de um ano, sem entender o que está acontecendo, acaba sendo ainda mais traumatizante, além de doloroso", contou a mãe.

A influenciadora diz que ficou nervosa mesmo sabendo que se trata de um procedimento simples. "O coração da mãe na espera sempre sai pela boca mesmo sendo um procedimento simples de 30 minutos", escreveu Viih Tube.

