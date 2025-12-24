Disputa

Após polêmica, Lorena Maria anuncia boletim de ocorrência contra MC Daniel

Segundo o comunicado, os advogados de Lorena apontam a existência de crimes como falsa identidade, difamação, injúria e ameaça

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:05

Lorena Maria anuncia boletim de ocorrência após vídeo de MC Daniel Crédito: Reprodução Instagram @badgallore

Lorena Maria informou, na terça-feira, 23, que está em fase de registro de um boletim de ocorrência contra MC Daniel, após o cantor negar publicamente as acusações de traição e de não pagamento de pensão ao filho do casal, Rás, de 10 meses, e afirmar que a repercussão do caso tem afetado sua vida profissional.

A informação foi divulgada nos stories do Instagram por meio de uma nota assinada pela equipe jurídica da influenciadora, que informa que medidas legais já estão sendo adotadas nas esferas penal e cível.

Segundo o comunicado, os advogados de Lorena apontam a existência de crimes como falsa identidade, difamação, injúria e ameaça. De acordo com a nota, conversas privadas teriam sido forjadas por terceiros, que se passaram pela influenciadora e atribuíram a ela falas que não foram ditas, com o objetivo de causar dano à sua imagem.

A defesa também afirma que conteúdos falsos e desabonadores teriam sido divulgados publicamente, atingindo a reputação e a honra de Lorena. Além disso, o texto relata que ela vem recebendo ameaças contra sua integridade física e sua vida, enviadas por perfis falsos, o que, segundo os advogados, agravou o cenário e gerou temor por sua segurança pessoal.

No documento, a equipe jurídica ressalta ainda que tentativas de constranger, deslegitimar ou fragilizar a posição de Lorena como mãe - inclusive com insinuações sobre guarda e capacidade materna fora das vias legais - podem configurar violência psicológica, conforme previsto na Lei Maria da Penha, quando inseridas em um contexto de relação íntima de afeto.

"Diante disso, todas as medidas legais cabíveis nas esferas penal e cível já estão sendo adotadas, inclusive para identificação dos responsáveis, responsabilização criminal e reparação dos danos causados", informa.

A defesa também destaca que "qualquer nova tentativa de disseminação de conteúdo falso, ameaças, perseguição ou ataques à honra será imediatamente incorporada aos autos e tratada com o rigor da lei".

Segundo a nota, Lorena se manifestará novamente, em respeito ao público, após a conclusão dos procedimentos legais.

O que disse MC Daniel?

MC Daniel se pronunciou na segunda-feira, 22, sobre as acusações feitas pela ex-companheira, Lorena Maria, de traição e de não pagamento de pensão. Em um vídeo longo publicado nas redes sociais, o cantor disse que a repercussão do caso extrapolou o âmbito pessoal e passou a afetar diretamente sua carreira, após o cancelamento de três shows por organizações de eventos em Fernando de Noronha (PE), Ubatuba (SP) e Porto de Laguna (SC).

Segundo o funkeiro, a cronologia do relacionamento é fundamental para compreender o caso. Ele afirmou que conheceu Lorena em março de 2024 e que, até julho, quando ela descobriu a gravidez, os dois não tinham um compromisso exclusivo. O namoro, de acordo com Daniel, só foi oficializado em agosto. "Fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto. Então, eu não estava namorando ela", afirmou, ao sustentar que as mensagens citadas como prova de traição são anteriores ao início do relacionamento.

Daniel disse ainda que as conversas mencionadas por Lorena foram descobertas meses depois e que, mesmo assim, o casal não rompeu naquele momento. "Ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano, ela não terminou comigo", relatou, ao afirmar que tem registros das conversas, com datas e horários.

Segundo o cantor, existe um acordo verbal com Lorena, pelo qual é responsável por todas as despesas da casa onde ela vive com o bebê, incluindo aluguel de R$ 29 mil, duas babás em tempo integral, plano de saúde e gastos domésticos. "Água, luz, mercado, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha", disse ele, que destacou ainda que nunca se negará a pagar nada para Rás.

De acordo com o MC, o desgaste na relação se intensificou quando foi solicitado que ele registrasse formalmente as babás que trabalham na residência. "Não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo", justificou.

MC Daniel também negou ter exposto traumas pessoais de Lorena, como ela afirmou. "Quem expôs isso foi a própria pessoa", declarou, ressaltando que não concedeu entrevistas sobre o assunto.

Após a publicação, Lorena voltou às redes sociais para negar as informações ditas por Daniel. Logo, o cantor voltou aos stories e publicou supostas capturas de tela de conversas com a ex. Ele também a acusou de ter contratado terceiros para manipular prints de mensagens e comprovantes de pagamento, o que, segundo ele, será tratado pela equipe jurídica.

