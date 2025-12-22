Editorias do Site
Fernando de Noronha cancela show de MC Daniel no Réveillon após repercussão de polêmica

Administração do arquipélogo diz que polêmica vai contra princípios da festa; OUTRO LADO: Cantor não se pronunciou

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:15

O cantor Mc Daniel
O cantor Mc Daniel Crédito: Instagram/mcdaniell

A administração de Fernando de Noronha cancelou o show do cantor MC Daniel, que estava programado para a noite de 31 de dezembro, no Porto de Santo Antônio, como parte da programação do Réveillon. A decisão foi divulgada em nota publicada nas redes sociais do arquipélago neste domingo (21).

Segundo o texto oficial, o cancelamento se deve a "repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social" que, de acordo com a gestão, devem nortear a programação das festividades.

MC Daniel tem sido alvo de críticas nas redes sociais após sua ex-namorada e mãe de seu filho, Lorena Maria, afirmar que foi traída pelo funkeiro durante a gravidez. Comentários de turistas e moradores em publicações anteriores pediam o cancelamento do show.

A administração afirmou ainda que mantém o compromisso de preservar "a imagem positiva do arquipélago" e que um novo nome para a apresentação será anunciado em breve.

MC Daniel não se pronunciou nas redes sociais nem respondeu aos contatos da reportagem até a última atualização deste texto.

