Morre James Ransone, ator de 'It: Capítulo 2' e 'The Wire', aos 46 anos

Astro tinha 46 anos e era formado em teatro e artes plásticas

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:11

James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire', é encontrado morto em casa Crédito: Divulgação/It: Capítulo Dois

James Ransone, ator de 'It: Capítulo 2' e 'The Wire', morreu na última sexta-feira aos 46 anos.

A notícia foi confirmada pelo site norte-americano TMZ. Segundo o médico legista de Los Angeles, a suspeita é de suicídio.

O corpo foi encontrado pela polícia ao atender um chamado em uma casa. Também não há suspeita de crime.

James ganhou destaque na televisão com a série 'The Wire', interpretando Ziggy Sobotka na segunda temporada. Ele também participou de 'Generation Kill' e 'Treme'.

O ator ainda protagonizou filmes de terror nos últimos anos. Participou de "A Entidade", de 2012 e 2015, e 'O Telefone Preto', de Stephen King em 2021 e 2025.

Em 2019, James interpretou a versão mais velha do personagem Eddie Kaspbrak, em 'It: A Coisa 2'. Outra obra do autor Stephen King.

