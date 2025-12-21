Entrevista

Andressa Urach abre o jogo sobre família, trabalho, fé e relação com o ES

De quase chef de cozinha a cantora de funk, a gaúcha deu uma entrevista exclusiva para HZ e revelou curiosidades, esclareceu polêmicas e contou novidades

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:00

A atriz e agora cantora Andressa Urach, conhecida por suas reviravoltas na vida pública, bateu um papo exclusivo com HZ e revelou detalhes surpreendentes sobre sua nova fase na música, os bastidores dos holofotes e o carinho que sente pelo Espírito Santo.

De Andressa Urach a MC Ímola

Andressa está pronta para dominar o mundo do funk com sua nova persona musical: MC Ímola. Ela explica que Ímola é "um personagem bem midiático, bem atrevido, bem sem papas na língua". Diferente da Andressa, que é mais tranquila, a Ímola "não tem limites porque ela se sente livre para fazer o que quer".

A nova empreitada está deixando a artista muito feliz. Agora, MC Ímola, planeja iniciar a agenda de shows já no próximo ano. Segundo ela, a inspiração veio da MC Pipoquinha, que a ajudou a entrar nesse universo. "Ela me ensinou a compor. Estou compondo as letras, coisa que eu não sabia. Ela me ensinou a entrar no tempo da música e a me movimentar no palco", contou.

"Funk é sinônimo de liberdade"

Para Urach, o funk é sinônimo de liberdade. Ela busca romper com o que chama de "tabus e preconceitos da sociedade”. E avisa: "Dentro do funk eu me sinto livre. Livre para falar o que eu quero, para me empoderar como mulher".

Chef de cozinha e mãezona: o outro lado de Andressa Urach

Enquanto MC Ímola arrasa no palco, a Andressa Urach da intimidade é "bem mais de boa, tranquilinha, sabe? Caseira". E tem uma curiosidade que nem todos os fãs sabem: ela cozinha muito bem!

Cozinhar, para ela, é um verdadeiro ato de amor, especialmente para o namorado e o filho. "Eu amo não ter a obrigação de cozinhar," brinca Urach, explicando que o prazer está em "fazer uma comidinha gostosa aos fins de semana para o meu namorado e meu filho".

Ela revelou que chegou a fazer um curso de chef de cozinha. Apesar de não ter conseguido concluir na época, por questões pessoais, ela não desistiu da ideia: "No futuro, uma das coisas que eu quero é terminar o curso de chefe de cozinha".

Paixão pelo ES

Andressa não economizou nos elogios ao falar do Espírito Santo, que já visitou algumas vezes. Ela descreveu o povo capixaba como "carinhoso, acolhedor, que me recebeu de braços abertos". O carinho que recebe no Estado é classificado por ela como "incrível".

E claro, o assunto culinária veio à tona! A influenciadora digital confirmou ter provado o prato mais famoso do Estado: a moqueca capixaba. "É deliciosa! Não tem como ir aí no Espírito Santo e não comer moqueca", declarou.

Maternidade

A maternidade é a prioridade máxima na vida de Urach. Ela se define como uma leoa quando o assunto é proteger seus dois filhos. Andressa enfatizou a força que teve para garantir o futuro da família, citando o período em que, como mãe solo, precisou tomar decisões difíceis.

Diante da necessidade de sustentar o filho e abandonada pelo pai da criança, ela diz: "escolhi a prostituição, passei por muito perrengue mas hoje construí um patrimônio". Atualmente, ela se orgulha de ter um bom patrimônio, garantindo casas para a mãe, o irmão e o sustento de seus filhos.

Se fosse preciso fazer tudo de novo para garantir o futuro de quem ama, ela não hesitaria: "Se eu tivesse que me prostituir até os 90 anos para poder pagar a faculdade de medicina do meu filho, eu faria". E completa: "Eu morreria e mataria pelos meus filhos. Faria qualquer coisa por eles. Os protejo. Sou uma leoa".

Ela contou para HZ que tem dois filhos, mas não possui a guarda de um, segundo ela por causa “da sociedade machista e preconceituosa”.

Fé, igreja e religião

Em novembro de 2014, Urach viveu um momento de quase morte ao enfrentar uma infecção generalizada provocada pelo uso de hidrogel nas coxas. Ela permaneceu internada por quase um mês, precisou de aparelhos para respirar e passou por cirurgias para a retirada do material, episódio que marcou uma virada profunda em sua vida e em sua trajetória espiritual.

De lá para cá a relação de Andressa com a fé passou por transformações intensas. Ela fez questão de separar religião de espiritualidade, lamentando a fase em que foi "religiosa". "Eu fui um verdadeiro fariseu. Seguia as regras e normas da igreja achando que eu tava agradando a Deus, mas feri muitas pessoas com a palavra dura. A religião pode matar uma alma" admite Urach.

Hoje, ela diz que entende que a religião pode ser perigosa, destruindo famílias e afastando pessoas, enquanto Jesus é totalmente diferente: "Jesus é o amor, é misericórdia, é perdão". Sua fé agora está centrada em Jesus e no amor ao próximo.

A trajetória de Andressa Urach é marcada por polêmicas onde o julgamento público parece apenas alimentar sua determinação. Ela entende que "tudo é bom até o que é ruim", transformando os escândalos que a tornaram celebridade em combustível. Entre os palcos, vídeos picantes e a cozinha da família, fica o questionamento: qual será o próximo capítulo da vida dessa gaúcha que adora reescrever as regras do jogo?

