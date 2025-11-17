Carnaval

Andressa Urach é anunciada como musa da Porto da Pedra e defende produção de pornografia

Ela rebate críticas e diz que atrizes da TV também fazem cenas de nudez e sexo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:46

Andressa Urach é anunciada como musa da Porto da Pedra Crédito: Instagram/@gresuportodapedra

Andressa Urach voltou a causar debate após defender abertamente a produção de conteúdo adulto. A modelo, ex-vice Miss Bumbum e ex-participante de A Fazenda, foi apresentada na noite de sábado (15) como musa da Porto da Pedra para o Carnaval de 2026, durante evento na quadra da escola.

O anúncio ocorreu junto à divulgação do enredo "Das mais antigas da vida, o doce e amargo beijo da noite", e Urach aproveitou a ocasião para comentar sua relação com o trabalho no universo adulto.

Ela lembrou que, anos atrás, também tinha resistência ao tema. "Eu mesma já fui preconceituosa. Dizia que jamais faria conteúdo adulto... e todas as coisas que eu disse que nunca faria, aconteceram", contou em entrevista ao UOL.

Andressa Urach é anunciada como musa da Porto da Pedra Crédito: Luan Roberto / Fotógrafo

A influenciadora explicou que sua virada de chave veio após um período turbulento, quando rompeu com a igreja: "Perdi tudo. A igreja me quebrou, me deixou falida e quase destruiu a minha fé. Só não virei ateia porque tive uma experiência com Deus no hospital. Ali eu entendi que Ele existe."

Em seguida, fez um paralelo com atrizes da TV que participam de cenas sensuais nas novelas. "As atrizes globais também fazem filmes peladas, com relação sexual, e ninguém fala nada. É a mesma coisa. A diferença é que o meu trabalho é fechado, só vê quem quer."

A influenciadora destacou ainda que seu posicionamento atual é fruto de uma mudança profunda na forma como entende liberdade e autonomia. "A gente nasce numa sociedade machista, que dita o que é certo e o que é errado. Com o tempo, percebi que conteúdo adulto é uma profissão como qualquer outra", reforçou.

Este vídeo pode te interessar