Andressa Urach se apresenta em boate no ES e promete show inesquecível

Andressa Urach se apresenta na Serra nesta quinta Crédito: Reprodução Instagram / @boatemadrigal.ofc

Andressa Urach está no Espírito Santo. A influenciadora tem um compromisso nesta quinta-feira (12): ela vai se apresentar em uma boate localizada na Serra.

O perfil do estabelecimento postou artes de divulgação do evento. Além disso, um vídeo inusitado nos stories mostra um telão em um carro com a imagem de Andressa Urach convidando o público para a sua apresentação desta quinta (12). Ela promete um "show inesquecível". A noite terá ainda apresentações no pole dance e DJ's.

Andressa Urach tem se envolvido em polêmicas recentes. Ela produz conteúdos adultos, gravados pelo próprio filho, chegou a ser hospitalizada após contracenar com oito homens.

Além disso, a ex-participante de A Fazenda terminou nesta semana um namoro de oito dias com o ator pornô Cassiano França. Ela fez uma tatuagem do companheiro dias depois de ter traído a então namorada com Cassiano.