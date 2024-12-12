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Andressa Urach se apresenta em boate no ES e promete show inesquecível

Vídeo inusitado mostra um telão em um carro com a imagem de Andressa Urach convidando o público para a sua apresentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 18:21

Andressa Urach se apresenta em boate no ES e promete show inesquecível
Andressa Urach se apresenta na Serra nesta quinta Crédito: Reprodução Instagram / @boatemadrigal.ofc
Andressa Urach está no Espírito Santo. A influenciadora tem um compromisso nesta quinta-feira (12): ela vai se apresentar em uma boate localizada na Serra.
O perfil do estabelecimento postou artes de divulgação do evento. Além disso, um vídeo inusitado nos stories mostra um telão em um carro com a imagem de Andressa Urach convidando o público para a sua apresentação desta quinta (12). Ela promete um "show inesquecível". A noite terá ainda apresentações no pole dance e DJ's.
Andressa Urach tem se envolvido em polêmicas recentes. Ela produz conteúdos adultos, gravados pelo próprio filho, chegou a ser hospitalizada após contracenar com oito homens.
Além disso, a ex-participante de A Fazenda terminou nesta semana um namoro de oito dias com o ator pornô Cassiano França. Ela fez uma tatuagem do companheiro dias depois de ter traído a então namorada com Cassiano.
Urach também viralizou na internet por outros motivos, como fazer bifurcação na língua, gravar um filme adulto com um cadeirante e brigar com Juju Ferrari, também criadora de conteúdo adulto.

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