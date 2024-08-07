'Na minha igreja eles serão amados e cuidados', diz Andressa Urach sobre gays

Andressa Urach diz que pretende construir igreja Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach, 36, saiu em defesa dos gays e afirmou que pretende recebê-los em sua igreja.

A modelo abriu a caixinha de perguntas para conversar com os fãs quando respondeu se terá gays em sua igreja. "Na tua igreja vai ter cura gay?", quis saber o fã.

Andressa, então, afirmou ser um "absurdo" a cura gay. "Absurdo! Tenho pavor de julgamentos que falam que eles vão para o inferno. Deus fez os gays perfeitos! Eles foram criados por Deus. São perfeitos aos olhos do pai. São amados e escolhidos para a salvação! Jesus vai estar lá pra defender eles, como todos nós que amamos Jesus e seremos salvos."

A ex-Fazenda ainda disse ser um desafio não julgar o próximo, mas que na sua igreja, "todos serão amados". "Esse é o maior desafio do religioso, não julgar e amar o próximo como a ti mesmo! Deus criou justamente os gays para confundir aqueles que se acham sábios! Na minha igreja eles serão amados e cuidados como todas as almas!"

"E serão aceitos do jeito que são pq foi Deus que os fez!!! E Deus faz tudo perfeito!!!! No juízo final eu e os gays estarmos salvos através de Jesus. E você julgando cuidado em!!! Vigia irmão. Absurdo essa pergunta!", disse Andressa Urach.

Na última terça (7), Andressa Urach revelou que vai construir uma igreja em breve. "Daqui uns cinco anos vou abrir uma igreja. Mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja."