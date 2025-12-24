Pneumonia

Marido de Isabel Veloso pede doações de sangue; influenciadora segue na UTI

Lucas Borbas voltou a recorrer às redes sociais para mobilizar apoio diante do delicado estado de saúde da esposa, Isabel Veloso

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:20

Isabel Veloso segue internada na UTI por conta de uma pneumonia Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Borbas voltou a recorrer às redes sociais para mobilizar apoio diante do delicado estado de saúde da esposa, Isabel Veloso. A influenciadora segue internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

O empresário publicou um apelo no Instagram pedindo ajuda na divulgação da campanha de doação de sangue da unidade hospitalar. Segundo ele, o hospital enfrenta necessidade urgente de bolsas dos tipos O e A. "Precisamos urgente de doadores do tipo O- e A- Cada gota conta. Banco de sangue Hospital Erasto Gaertner. Rua Doutor Ovande do Amaral, 201, Jardim das Américas. Ajude, por favor, a divulgar", escreveu.

A família também tem buscado apoio espiritual neste momento difícil. Joelson Veloso, pai de Isabel e doador de medula da filha, pediu não apenas doações de sangue, mas também orações. "Una-se a nós em oração. Isabel segue lutando bravamente e precisamos de uma corrente de fé, amor e esperança. Dobrem os joelhos, elevem seus pensamentos a Deus. Clamem pela restauranção, pela cura, pela vida", declarou nas redes sociais.

A irmã da influenciadora, Priscila, também se manifestou. Ela compartilhou ontem uma foto ao lado da mãe e de outros familiares em frente ao hospital e deixou uma mensagem de carinho para Isabel. "Essa foto transparece o que somos: presença. Corpos próximos, olhares serenos, um cansaço contido e, ao mesmo tempo, uma força compartilhada. É a imagem de quem segue junto mesmo quando não há respostas, só espera."

Isabel foi internada na Unidade de Terapia Intensiva pela primeira vez no dia 27 de novembro, após sofrer uma crise respiratória que exigiu intubação. Com a evolução do quadro, ela chegou a apresentar melhora, recebeu alta para o quarto, voltou a respirar sem ajuda de aparelhos e permaneceu apenas com alimentação por sonda. No entanto, em 4 de dezembro, o estado de saúde voltou a se agravar e a jovem precisou ser novamente intubada devido a uma pneumonia.

