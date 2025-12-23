Será?

Christiane Torloni no BBB? Saiba o que diz equipe da atriz

Atriz estará em cartaz com a peça ‘Dois de Nós’ entre janeiro e maio do ano que vem

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:47

Christiane Torloni usou as redes sociais para anunciar saída da Globo Crédito: Leandro Menezes

O nome de Christiane Torloni passou a ser comentado nas redes sociais nesta terça-feira, 23, após rumores de que ela estará no Big Brother Brasil 2026. Sua equipe, no entanto, se manifestou e lembrou que ela está prestes a começar uma temporada de quatro meses em cartaz com a peça Dois de Nós em São Paulo, que se estenderá até maio de 2026.

"Não sei de onde saiu isso, mas não preciso nem consultar Christiane Torloni", afirmou um membro da equipe da atriz à revista Quem. "Se Christiane vai fazer a peça, ela não tem como [fazer] o Big Brother. Essa informação não faz sentido."

A estreia da temporada de Dois de Nós está marcada para 15 de janeiro, três dias antes da estreia da nova edição do reality.

A temporada da peça na capital paulista vai até o dia 15 de maio, enquanto o novo BBB tem seu episódio final previsto para acontecer em 21 de abril.

O BBB 26 fará uma turnê nacional com a 'Casa de Vidro', que passará por cinco cidades do Brasil e reunirá, ao todo, 20 participantes. 10 deles, cinco homens e cinco mulheres, irão para o reality.

