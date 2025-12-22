BBB

BBB 26: Primeira chamada anuncia novidades, dá spoilers e agita web

Tadeu Schmidt promete uma atração 'explosiva' e com 'maior prêmio da história do programa'

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:27

Tadeu Schmidt apresenta a primeira chamada do BBB 26 Crédito: Reprodução/X

A chamada oficial do Big Brother Brasil 26 já está no ar e repercutiu fortemente nas redes sociais. No vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt aparece em um cenário que remete a um laboratório, interpretando um cientista que prepara a "fórmula" da nova edição do reality, com estreia marcada para 12 de janeiro.

Ao lado dos dummies, Tadeu inicia o discurso em tom provocativo: "Tudo e todos juntos em um único espaço, sob enorme pressão, até que boom, explode", antecipa, prometendo uma temporada intensa. Durante o anúncio, ele também revelou alguns spoilers sobre o formato do reality da Globo.

O elenco será dividido em três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (celebridades) e Veteranos (ex-BBBs). Nos tubos de ensaio que aparecem no vídeo, são exibidas edições anteriores das quais os supostos novos competidores teriam participado: 5ª, 7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 17ª, 18ª e 19ª temporadas.

Além disso, a 26ª edição contará com um novo formato do Sincerão, três Big Fones e o maior prêmio da história do programa, que, segundo a emissora, ultrapassa a marca de R$ 3 milhões.

Tadeu também reforçou o papel central do público no BBB 26. "O segredo está no principal elemento dessa fórmula: você. Vamos em busca de um BBB explosivo? Que tal você e todo o Brasil com mais poder do que nunca, escolhendo metade dos participantes?", destacou o apresentador.

A participação do público ganha ainda mais destaque nesta edição. Os integrantes do grupo Pipoca serão escolhidos por voto popular. Os candidatos ficarão confinados em cinco casas de vidro, instaladas em cada região do Brasil. De cada uma delas, um homem e uma mulher serão eleitos pelo público para entrar na casa mais vigiada do país.

Os internautas não demoram para comentar a chamada. "Estou tremendo com esse anúncio. Vai ser uma edição icônica", comentou o primeiro fã da atração. "Acho que os bons tempos do programa voltaram. Ainda bem", destacou um segundo e o terceiro completou: "Estão me deixando sonhar".

Bem-vindo ao BBBLAB 👨‍🔬 O lugar onde um dos maiores fenômenos do mundo é feito! Na fórmula, claro, o elemento principal é VOCÊ, com mais poder do que nunca 🧪 Mas tem que ter mais itens, né?



Um novo Sincerão, mais Big Fones, maior prêmio da história, Camarotes… Plantas?… pic.twitter.com/aBFcAnOSbI — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 20, 2025

Este vídeo pode te interessar