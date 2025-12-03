Novidades

Grupo Pipoca do BBB 26 será inteiramente escolhido pelo público

O público terá dois dias para conhecer os candidatos e votar; vejas as outras novidades da casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:45

Participantes do 'BBB 25' Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

Todos os participantes do grupo Pipoca do BBB 26 serão escolhidos pelo público, confirmou Tadeu Schmidt no Mais Você (Globo) desta quarta-feira (3).

Os então anônimos irão para cinco casas de vidro, uma em cada região do Brasil. "Em cada uma dessas casas, vão entrar dois homens e duas mulheres. E o público vai escolher um homem e uma mulher", explicou Tadeu.

O público terá dois dias para conhecer os candidatos e votar. Ao final da escolha, o elenco definitivo será formado por pipocas, camarotes e veteranos (ex-BBBs).

O QUE JÁ SABEMOS

O principal reality da Globo vai durar 100 dias em 2026, com início marcado para 12 de janeiro e final prevista para 21 de abril.

O jogo não acaba imediatamente para os rejeitados da casa de vidro, que vão ganhar uma segunda chance na casa chamada de Laboratório. Os espectadores vão poder substituir um jogador da casa principal por alguém da segunda casa.

Outra novidade é a quantidade de Big Fones na casa. Na próxima edição o número vai aumentar para três telefones, e o público vai decidir qual deles vai tocar, e o que será ouvido.

Para completar a maior presença do público na casa, agora o Sincerão vai ter plateia. A dinâmica segue acontecendo às segunda-feiras, dia em que o programa tem a maior audiência, segundo o plano comercial do reality.

