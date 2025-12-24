Desabafo

Thaila Ayala relembra trauma com o Natal e conta como a maternidade transformou a data

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que passou grande parte da vida nutrindo sentimentos negativos em relação ao Natal

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:15

Thaila Ayala revelou que passou grande parte da vida nutrindo sentimentos negativos em relação ao Natal Crédito: Reprodução @Thailaayala

Thaila Ayala revelouu nesta segunda-feira (23), em um vídeo publicado nas redes sociais, que passou grande parte da vida nutrindo sentimentos negativos em relação ao Natal. Segundo a atriz, durante a infância e a adolescência, a data era marcada por conflitos familiares, quase sempre motivados pelo excesso de bebida alcoólica. "Era sinônimo de briga. A família se reunia para beber e discutir por qualquer motivo", contou.

Outro ponto que contribuiu para o trauma foi a ausência das tradições natalinas mais comuns. Thaila afirmou que nunca recebeu presentes nem teve contato com a figura do Papai Noel. "Ele nunca apareceu na minha casa. Mesmo eu sendo uma boa menina o ano inteiro, nunca vinha nada. Isso me fez acreditar, por muito tempo, que eu nunca era suficiente", desabafou. A atriz relembrou que saiu de casa aos 15 anos, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro.

A relação com o Natal começou a mudar com a maternidade. Francisco, seu primeiro filho com Renato Góes, nasceu em 1º de dezembro de 2021, poucos dias antes da data comemorativa. "No dia primeiro de dezembro, ali pertinho do Natal, ele nasceu e, por muita insistência do meu marido, eu comprei a primeira árvore de Natal da minha vida", recordou.

Ao final do relato, Thaila falou sobre a família que construiu e o novo significado que a data passou a ter. "A família que eu construí. A família que eu nem sabia que era possível de ter, que eu não sabia que estava disponível pra mim. E o que eu desejo pra você neste Natal é que você conheça o poder da união e possa construir a sua família do jeitinho que quiser", concluiu.

Este vídeo pode te interessar