Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos um mês após anúncio do divórcio

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:16
Um mês depois de anunciarem o fim do casamento de 17 anos, Ivete Sangalo, 53, e Daniel Cady, 40, surpreenderam ao passar o Natal juntos.
A celebração aconteceu nesta quarta-feira (24) e reuniu um grande grupo de familiares, além dos três filhos do ex-casal: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.
Nas redes sociais, Ivete compartilhou registros da noite e reforçou o clima de união. "Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz para todos nós", escreveu a cantora, que apareceu sorridente.
Desde o anúncio da separação, feito de forma discreta e respeitosa, Ivete e Daniel têm evitado polêmicas e mantido uma postura pública de diálogo.
Já na madrugada desta quinta-feira (25), Daniel Cady também usou as redes para fazer uma reflexão após a celebração em família. O nutricionista falou sobre prioridades, presença e verdade nas relações, além de agradecer as mensagens de apoio recebidas desde o fim do casamento.
"O Natal é tempo de lembrar do que realmente importa. De estar presente, de cuidar, de agradecer e de acolher", escreveu. "Quero desejar a você, que me acompanha, confia no meu trabalho e caminha junto comigo, um Natal de mais calma, mais verdade e mais afeto. Que não falte mesa, mas que também não falte conversa."
