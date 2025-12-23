A bruxa tá solta!

Ano dos términos? Veja relacionamentos que chegaram ao fim em 2025

Diversos casais anunciaram a separação, e outros, apesar do término, reataram o romance

Famosos anunciaram o fim de seus relacionamentos Crédito: Reprodução Instagram @paollaoliveirareal / @zefelipecantor e @virginia / @joaoguilherme

2025 ainda não chegou ao fim, mas já entrou para a lista dos anos marcados por términos no mundo dos famosos. De Virgínia e Zé Felipe a Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, relembre os casais que colocaram um ponto final no relacionamento ao longo do ano.

Boca Rosa e Diego Cruz

Os influencers Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Diego Cruz anunciaram o fim do namoro em novembro. No post, Boca Rosa disse que sempre houve respeito e que o ciclo se encerrou de forma madura e respeitosa. Eles estavam juntos desde maio.

Virgínia e Zé Felipe

O casal anunciou o término em maio, após 5 anos de relacionamento. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Atualmente, a empresária e influencer namora com Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, e o cantor assumiu um relacionamento com Ana Castela.

Virgínia e Zé Felipe em foto que anuncia término da relação Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Após 17 anos juntos, Ivete e Daniel anunciaram a separação. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7. Em comunicado, os dois afirmam que a decisão foi tomada de forma conjunta e sem conflitos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/@danielcady

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Juntos há quase 5 anos, Paolla Oliveira e Diego Nogueira anunciaram o término recentemente. Segundo eles, não houve um episódio específico responsável pela separação e que seguem com carinho um pelo outro.

A atriz Paolla Oliveira o sambista Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

Iza e Yuri Lima

O jogador de futebol e a cantora se separaram pela primeira vez antes mesmo que a filha do casal, Nala, nascesse. Depois desse episódio, o casal acabou reatando, e o término oficial aconteceu no dia 7 de outubro, após o aniversário de 1 ano da pequena. A relação foi marcada por polêmicas, incluindo traições.

Yuri Lima e a cantora Iza Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e João Guilherme

Após quase 1 ano de relacionamento, Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram amigavelmente em fevereiro. Mesmo após o fim do relacionamento, eles mantém uma relação próxima, com encontros frequentes. Recentemente, Shawn Mendes foi apontado como o novo romance de Bruna.

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme/@brunamarquezine

Lorena e MC Daniel

O casal finalizou a relação em julho, alegando divergências naturais. Porém, após algum tempo, a influenciadora acusou MC Daniel de traição e comportamentos abusivos. Os dois são pais de Rás, de 10 meses.

Nasce Rás, primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria Crédito: Instagram/@mcdaniell

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Após idas e vindas, o casal anunciou o fim do casamento em julho, depois de 15 anos. No post, os dois disseram que apesar de encerrar o ciclo, seguem em paz, sem brigas e sem caos. Os dois foram alvos de polêmicas e especulações.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam separação após 15 anos de relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhos

Terminaram e voltaram

Outros casais até anunciaram o término em 2025, mas voltaram atrás na decisão. É o caso de Sophie Charlote e Xamã, que se aproximaram nos bastidores da novela Renascer, em 2024.

Tata Estanieck e Júlio Cocielo anunciaram o término em outubro, após 8 anos de relacionamento. Dias depois, na festa de aniversário da influenciadora, eles foram vistos se beijando, e após o episódio, Tata anunciou a reconcialização em seu podcast. Os dois são pais de Beatriz e Caio.

Karoline Lima e Léo Pereira Crédito: Reprodução Instagram @karolinel

E tem mais! Karoline Lima e Léo Pereira tiveram um relacionamento ioiô. Os dois estão juntos há quase dois anos, e já terminaram e reataram. O casal, sempre alvo de polêmicas, nunca fica de fora dos holofotes, isso porque Karoline é ex de Éder Militão, atual namorado de Tainá Castro, que é a ex-namorada de Léo. Confuso, né?

