Fiuk expõe traumas na infância e chama Fábio Jr de 'narcista' em nova música

O cantor e ator Fiuk, 35, lançou a música "Celebridade" em que faz um desabafo sobre a infância e a adolescência.

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:08

A relação entre Fiuk e Fábio Jr. já dava sinais de um afastamento desde o final de 2023 Crédito: Divulgação

O cantor e ator Fiuk, 35, lançou a música "Celebridade" em que faz um desabafo sobre a infância e a adolescência. Na letra, o artista aborda conflitos pessoais e chega a chamar o pai, Fábio Jr., de narcisista. "O tempo passa e, do nada, a gente existe e se liga: esse é teu nome e essa vida, te vira", diz um dos trechos da recém-lançada canção.

Fiuk continua com o desabafo e até reclama da família: "De brinde, a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o p*rra é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora. Felicidade incomoda, mais que nota de dólar".

A música segue com reflexões sobre saúde mental e traumas do passado. "Coleção de traumas de infância, de DNA, a depressão querendo negociar a minha alma; todo dia, uma luta. Deu merda, de quem foi a culpa? Dar de cara com você mesmo é foda", diz outro trecho da letra.

Fiuk é filho de Fábio Jr. com a empresária Cristina Kartalian, com quem o cantor foi casado entre 1986 e 1990. Por parte de mãe, ele é irmão de Tainá, de 39 anos, e Krizia Galvão, de 37. Já pelo lado paterno, tem como meio-irmãos Cleo Pires, de 43, e Záion, de 16.

Em agosto de 2025, o ex-BBB voltou a chamar atenção ao alfinetar o pai durante uma ação publicitária para o Dia dos Pais. No vídeo, ele simula abrir a porta para receber Fábio Jr., mas encontra apenas uma guitarra, a partir da qual faz um discurso irônico.

Em março de 2025, Fiuk viralizou ao participar da composição de um funk e relembrou a falta de apoio paterno no início da carreira. "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava, me fazia sentir um nada", afirmou na ocasião. Quando o cantor decidiu participar do BBB 21 e, segundo ele, Fábio não concordou com a exposição da intimidade familiar e precisou enfrentar a resistência do parente.

