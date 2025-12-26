Todos juntos

Gracyanne Barbosa rebate crítica por passar o Natal com Belo

Mesmo separados desde abril de 2024, após 16 anos de relacionamento, influenciadora mantém uma relação próxima com a família do cantor

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:12

Gracyanne Barbosa passou o Natal com Belo Crédito: Reprodução @graoficial

Gracyanne Barbosa rebateu comentários sobre sua relação com a família do cantor Belo, após publicar uma foto em que aparece celebrando o Natal na casa do ex-marido. Belo atualmente namora a influencer Rayane Figliuzzi, ex-participante de A Fazenda 17.

"Ele passou o Natal com a outra (namorada) e, no dia seguinte, com a ex. Que babado (risos)", disse uma seguidora em uma publicação de Gracyanne.

"Foi ontem, lindona. Somos família, não um casal. A mãe e os filhos [de Belo] estavam aqui. Fica em paz, não existe babado. Só união, gratidão e, principalmente, Deus", rebateu a modelo fisiculturista.

Mesmo separados desde abril de 2024, após 16 anos de relacionamento, influenciadora mantém uma relação próxima com a família do cantor. A mãe e a filha de Belo, inclusive, ainda moram com ela. Gracyanne, inclusive, já chegou a dizer que a convivência com a ex-sogra é baseada em afeto e cuidado, e não em obrigação.

