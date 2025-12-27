No pescoço

MC Cabelinho troca tatuagem de Bella Campos por nome de cantora americana

O cantor e a atriz viveram um relacionamento entre 2022 e 2023 e, durante o período, trocaram homenagens na pele

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:56

MC Cabelinho apagou a tatuagem com o nome de Bella Campos, feita no pescoço, Crédito: Reprodução/Instagram

MC Cabelinho apagou a tatuagem com o nome de Bella Campos, feita no pescoço, e exibiu o resultado no Instagram na sexta-feira, 26. O cantor e a atriz viveram um relacionamento entre 2022 e 2023 e, durante o período, trocaram homenagens na pele.

No lugar do nome "Bella", que ficava atrás da orelha, o artista tatuou o nome da rapper americana Doja Cat. Ele também aproveitou para homenagear o afilhado Arthur com uma tatuagem nas costas.

Término polêmico entre MC Cabelinho e Bella Campos

Em agosto de 2023, Bella usou seus stories do Instagram para anunciar o fim do relacionamento com o cantor após rumores de traição.

"Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar", escreveu a atriz na rede social.

Em seguida, ela confirmou o fim do namoro: "Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios."

