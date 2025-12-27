Internada

Isabel Veloso passa por procedimento respiratório após ser extubada

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico no qual é feita uma abertura na traqueia para a colocação de um tubo que auxilia a respiração

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:59

A influenciadora Isabel Veloso passou por uma traqueostomia Crédito: Instagram/@isabelvelosoo

A influenciadora Isabel Veloso passou por uma traqueostomia na tarde de sexta-feira, 26, em Curitiba. A informação foi divulgada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, nas redes sociais. "Isabel entrou na sala de cirurgia para fazer a traqueostomia. Energias positivas, família", escreveu ele no Instagram. Cerca de uma hora depois, atualizou que "ocorreu tudo bem" no procedimento.

O pai da jovem, Joelson Veloso, também comemorou. "Isabel é uma guerreira, e cada passo dado é uma vitória. A traqueostomia é uma etapa delicada, mas necessária, e saber que ela está bem traz alívio ao coração. Continuamos firmes em oração pela recuperação completa dela. Deus está no controle!", publicou.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico no qual é feita uma abertura na traqueia para a colocação de um tubo que auxilia a respiração. A técnica costuma ser indicada quando há necessidade de suporte respiratório por período prolongado ou para oferecer mais conforto ao paciente após a retirada do tubo orotraqueal.

Isabel está internada desde 26 de novembro e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 3 de dezembro, onde permaneceu sedada e entubada. Na quinta-feira, 25, a família anunciou que ela havia acordado e sido extubada após apresentar melhora no quadro clínico.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

