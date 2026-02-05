Astrologia

4 signos que terão sorte em fevereiro

Astróloga explica como os movimentos do céu favorecerão alguns nativos durante o mês

Em fevereiro, alguns signos sentirão a sorte agir com mais clareza, abrindo caminhos e resolvendo pendências Crédito: Imagem: SAG stock | Shutterstock

Fevereiro chega com mudanças sutis, porém decisivas, no céu. O Sol em Aquário até o meio do mês favorecerá ideias novas e movimentos fora do padrão. Mercúrio e Vênus entrando em Peixes ampliará a sensibilidade, a intuição e os encontros guiados pelo coração. Ao mesmo tempo, a união de Saturno e Netuno em Áries inaugurará um ciclo de coragem para materializar sonhos antigos.

Fevereiro ainda traz um eclipse no eixo Aquário e Leão que provocará viradas de destino, especialmente ligadas à identidade, propósito e relações. Com esse pano de fundo, alguns signos tenderão a sentir a sorte trabalhar a favor, seja abrindo portas, destravando processos ou trazendo respostas claras.

A seguir, descubra quais signos terão mais sorte em fevereiro!

1. Peixes

Os nativos de Peixes entrarão em um período de proteção, boas conexões e oportunidades Crédito: Imagem: Gen-san | Shutterstock

Com Vênus e Mercúrio chegando ao signo, Peixes viverá um período de magnetismo, proteção e sincronicidades. Conversas importantes fluirão, oportunidades aparecerão sem esforço excessivo e o amor ganhará contornos mais verdadeiros. Será um mês para confiar na intuição: ela será seu maior amuleto. Boa fase também para acordos, reconciliações e decisões guiadas pelo sentir.

2. Aquário

Ao assumir sua autenticidade, os nativos de Aquário ativarão a sorte e abrirão caminhos importantes Crédito: Imagem: Gen-san | Shutterstock

O Sol em Aquário até o dia 18/02 impulsionará a visibilidade e clareza de rumo. Somado ao eclipse no eixo Aquário-Leão, fevereiro marcará um ponto de virada : as escolhas feitas agora terão efeito de longo prazo. A sorte aparecerá quando você assumir quem realmente é — sem pedir permissão. Projetos autorais, decisões profissionais e relações passarão por ajustes favoráveis.

3. Leão

Aos nativos de Leão, fevereiro trará convites inesperados e reconhecimento Crédito: Imagem: Gen-san | Shutterstock

Mesmo com o Sol em Aquário, signo oposto a Leão, o eclipse no seu eixo reacenderá o brilho do nativo. A sorte virá quando o leonino aceitar mudanças e se reposicionar. Convites inesperados, reconhecimento e decisões importantes surgirão para quem se permite sair do controle e confiar mais no fluxo. Fevereiro pedirá coragem emocional — e ela será recompensada.

4. Áries

Os nativos de Áries construírão a própria sorte com decisões firmes e mais consciência Crédito: Imagem: Gen-san | Shutterstock

A união de Saturno e Netuno em Áries inaugurará um capítulo: sonhos antigos ganharão estrutura e direção . Não será sorte rápida, mas sorte construída, baseada em escolhas firmes. Fevereiro favorecerá inícios conscientes, decisões maduras e passos alinhados ao seu verdadeiro desejo. Quanto mais clareza você tiver, mais o universo irá responder.

