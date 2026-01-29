Editorias do Site
Virginia Fonseca recusa renovar contrato, e SBT anuncia fim do Sabadou

Apresentadora decide encerrar vínculo para se dedicar a novos projetos profissionais

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:27

Sabadou com Virginia Fonseca estreou há dois anos na emissora da Silvio Santos
Sabadou com Virginia Fonseca estreou há dois anos na emissora da Silvio Santos Crédito: ROGERIO PALLATTA/Rogerio Pallatta

O SBT anunciou nesta quarta-feira (28) o cancelamento do programa de Virginia Fonseca. Após dois anos no ar, a atração chega ao fim por decisão da apresentadora, que optou por não renovar o contrato com a emissora alegando a necessidade de se dedicar a "novas frentes de trabalho".

Em comunicado oficial, o SBT agradeceu a parceria com a namorada de Vini Jr. e destacou que o período foi "extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia quanto para o SBT".

Ainda segundo a emissora, uma sequência de seis programas inéditos do Sabadou será exibida, incluindo uma edição especial de despedida, prevista para ser gravada no dia 24 de fevereiro.

Nos bastidores, porém, o clima foi de surpresa. O F5 apurou que a equipe do programa ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre o encerramento da atração até o início da tarde desta quarta-feira. A notícia começou a circular informalmente e pegou parte da produção desprevenida.

Este vídeo pode te interessar

