Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão

Saída precoce da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:10

Programa de Virgínia Fonseca subiu a audiência do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

A confraternização de fim de ano do programa de Virginia Fonseca, Sabadou com Virginia, do SBT, terminou em tumulto na noite da última quarta-feira, 10, e ganhou repercussão nas redes sociais. A apresentadora deixou o evento antes do previsto, e a saída antecipada desencadeou uma série de reclamações de fornecedores que prestaram serviços para a festa. (Veja o posicionamento do programa e da emissora abaixo).

Profissionais que trabalharam na celebração afirmam que houve descumprimento de acordos de permuta. Segundo relatos publicados nas redes, parte dos fornecedores esperava gravar vídeos e tirar fotos com Virginia como contrapartida pelos serviços prestados. A apresentadora, no entanto, deixou o local após cerca de uma hora, sem cumprir o combinado, de acordo com esses relatos.

Vídeos que circulam mostram discussões entre fornecedores e organizadores ainda durante o evento. Em um dos registros, o DJ Fernando Amaury, responsável pelo som da confraternização, relata sua versão sobre a confusão. Ele afirma que Virginia teria informado que faria fotos e vídeos com os profissionais depois de um tempo reservado para permanecer em sua mesa. Segundo o DJ, isso não aconteceu.

De acordo com ele, a apresentadora chegou acompanhada de amigos, permaneceu sentada durante boa parte do período em que esteve no salão e, em seguida, deixou o evento acompanhada da própria equipe. "Ela foi embora sem falar com ninguém, aí o pessoal se revoltou", disse o DJ ao filmar a movimentação de fornecedores do lado de fora.

Do lado de fora do evento, um dos fornecedores discutia com integrantes da equipe de Virginia e afirmava que uma simples foto teria sido suficiente para evitar o desgaste. "Todo mundo gastou um dinheiro que não tem para essa festa acontecer", disse outra pessoa que estava no local.

Equipe de Virginia e SBT se manifestam

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da apresentadora informou que "Virginia não participou da negociação ou da organização do evento".

Também procurado pela reportagem, o SBT afirmou que as informações que circulam "não correspondem aos fatos". Em nota, a emissora disse que tudo o que havia sido acertado pela produção do Sabadou com Virginia foi "cumprido fielmente" e que eventuais promessas feitas aos fornecedores partiram "de forma unilateral" do organizador do evento, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva dele.

O comunicado acrescentou que, para evitar maiores transtornos, a produção ofereceu duas alternativas aos fornecedores: o pagamento integral dos serviços prestados ou divulgação gratuita no Instagram do programa. Segundo a emissora, todos puderam escolher uma das opções.

O SBT também lamentou o ocorrido e afirmou que a situação se deve à conduta do organizador, que teria deixado tanto a produção do programa quanto os fornecedores sem resposta. A emissora disse ainda ter sido surpreendida com a presença de diversos convidados que não integravam a equipe de trabalho.

