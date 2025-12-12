Editorias do Site
Redes Sociais

Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão

Saída precoce da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais

Redação

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:10

Virginia Fonseca emplaca na televisão e sobe audiência do SBT em todo o Brasil
Programa de Virgínia Fonseca subiu a audiência do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

A confraternização de fim de ano do programa de Virginia Fonseca, Sabadou com Virginia, do SBT, terminou em tumulto na noite da última quarta-feira, 10, e ganhou repercussão nas redes sociais. A apresentadora deixou o evento antes do previsto, e a saída antecipada desencadeou uma série de reclamações de fornecedores que prestaram serviços para a festa. (Veja o posicionamento do programa e da emissora abaixo).

Profissionais que trabalharam na celebração afirmam que houve descumprimento de acordos de permuta. Segundo relatos publicados nas redes, parte dos fornecedores esperava gravar vídeos e tirar fotos com Virginia como contrapartida pelos serviços prestados. A apresentadora, no entanto, deixou o local após cerca de uma hora, sem cumprir o combinado, de acordo com esses relatos.

Vídeos que circulam mostram discussões entre fornecedores e organizadores ainda durante o evento. Em um dos registros, o DJ Fernando Amaury, responsável pelo som da confraternização, relata sua versão sobre a confusão. Ele afirma que Virginia teria informado que faria fotos e vídeos com os profissionais depois de um tempo reservado para permanecer em sua mesa. Segundo o DJ, isso não aconteceu.

De acordo com ele, a apresentadora chegou acompanhada de amigos, permaneceu sentada durante boa parte do período em que esteve no salão e, em seguida, deixou o evento acompanhada da própria equipe. "Ela foi embora sem falar com ninguém, aí o pessoal se revoltou", disse o DJ ao filmar a movimentação de fornecedores do lado de fora.

Do lado de fora do evento, um dos fornecedores discutia com integrantes da equipe de Virginia e afirmava que uma simples foto teria sido suficiente para evitar o desgaste. "Todo mundo gastou um dinheiro que não tem para essa festa acontecer", disse outra pessoa que estava no local.

Equipe de Virginia e SBT se manifestam

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da apresentadora informou que "Virginia não participou da negociação ou da organização do evento".

Também procurado pela reportagem, o SBT afirmou que as informações que circulam "não correspondem aos fatos". Em nota, a emissora disse que tudo o que havia sido acertado pela produção do Sabadou com Virginia foi "cumprido fielmente" e que eventuais promessas feitas aos fornecedores partiram "de forma unilateral" do organizador do evento, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva dele.

O comunicado acrescentou que, para evitar maiores transtornos, a produção ofereceu duas alternativas aos fornecedores: o pagamento integral dos serviços prestados ou divulgação gratuita no Instagram do programa. Segundo a emissora, todos puderam escolher uma das opções.

O SBT também lamentou o ocorrido e afirmou que a situação se deve à conduta do organizador, que teria deixado tanto a produção do programa quanto os fornecedores sem resposta. A emissora disse ainda ter sido surpreendida com a presença de diversos convidados que não integravam a equipe de trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Imagem - A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Imagem - Capixaba, rainha de bateria da Pega no Samba se casa em reality de Carlinhos Maia

Capixaba, rainha de bateria da Pega no Samba se casa em reality de Carlinhos Maia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro

BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro
Imagem - The Game Awards anuncia premiados de 2025

The Game Awards anuncia premiados de 2025
Imagem - Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada