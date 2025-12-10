Editorias do Site
Capixaba, rainha de bateria da Pega no Samba se casa em reality de Carlinhos Maia

A produtora de conteúdo adulto Karlyane Menezes celebrou o casamento com o empresário Tony Baldi durante o reality Rancho Maia

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:06

Produtora de conteúdo adulto, Karlyane celebrou o casamento com o empresário Tony Baldi em cerimônia durante o reality digital Rancho do Maia

A terça-feira (9) foi de festa, vestidos, votos e, claro, milhões de olhares curiosos na internet: a capixaba Karlyane Menezes, nova rainha de bateria do Pega no Samba, oficializou seu casamento no cenário onde ficou nacionalmente conhecida, o Rancho do Maia, reality digital comandado por Carlinhos Maia. E, como já era esperado, tudo foi registrado para os fãs, dos bastidores ao “sim”.

Meses antes, em entrevista para HZ, a influenciadora havia adiantado em primeira mão que faria o casamento no reality. “Vai ser lindo. O Carlinhos vai gravar tudo no rancho e mostrar na rede social”, contou na época. 

Capixaba Karlyane Menezes, rainha de bateria da Pega no Samba, se casa no Rancho do Maia
Capixaba Karlyane Menezes, rainha de bateria da Pega no Samba, se casa no Rancho do Maia Crédito: Reprodução Instagram @karlyanereal

Karlyane conquistou o Brasil dentro do Rancho, onde ganhou o apelido de “Garota do Job” e se destacou entre festas e transmissões ao vivo que colocam influenciadores sob holofotes 24 horas por dia. Antes da fama, ela trabalhou como garota de programa e viralizou em São Mateus ao divulgar outdoor com QR Code que direcionava às suas plataformas.

Outdoor Karlyane Menezes em São Mateus
Outdoor Karlyane Menezes em São Mateus Crédito: Acervo pessoal

Hoje, a capixaba vive outra fase. Criadora de conteúdo adulto, Karlyane afirma que não faz mais programas desde o ano passado e está focada na carreira de influenciadora, além de assumir um posto de destaque no Carnaval capixaba. Agora, inicia também uma nova etapa ao lado do engenheiro agrônomo e empresário Tony Baldi, com quem oficializou a união em uma celebração que movimentou as redes sociais.

