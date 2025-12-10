Reality

Capixaba, rainha de bateria da Pega no Samba se casa em reality de Carlinhos Maia

A produtora de conteúdo adulto Karlyane Menezes celebrou o casamento com o empresário Tony Baldi durante o reality Rancho Maia

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:06

A terça-feira (9) foi de festa, vestidos, votos e, claro, milhões de olhares curiosos na internet: a capixaba Karlyane Menezes, nova rainha de bateria do Pega no Samba, oficializou seu casamento no cenário onde ficou nacionalmente conhecida, o Rancho do Maia, reality digital comandado por Carlinhos Maia. E, como já era esperado, tudo foi registrado para os fãs, dos bastidores ao “sim”.

Meses antes, em entrevista para HZ, a influenciadora havia adiantado em primeira mão que faria o casamento no reality. “Vai ser lindo. O Carlinhos vai gravar tudo no rancho e mostrar na rede social”, contou na época.

Capixaba Karlyane Menezes, rainha de bateria da Pega no Samba, se casa no Rancho do Maia Crédito: Reprodução Instagram @karlyanereal

Karlyane conquistou o Brasil dentro do Rancho, onde ganhou o apelido de “Garota do Job” e se destacou entre festas e transmissões ao vivo que colocam influenciadores sob holofotes 24 horas por dia. Antes da fama, ela trabalhou como garota de programa e viralizou em São Mateus ao divulgar outdoor com QR Code que direcionava às suas plataformas.

Outdoor Karlyane Menezes em São Mateus Crédito: Acervo pessoal

Hoje, a capixaba vive outra fase. Criadora de conteúdo adulto, Karlyane afirma que não faz mais programas desde o ano passado e está focada na carreira de influenciadora, além de assumir um posto de destaque no Carnaval capixaba. Agora, inicia também uma nova etapa ao lado do engenheiro agrônomo e empresário Tony Baldi, com quem oficializou a união em uma celebração que movimentou as redes sociais.

