Golpista Marcelo VIP não gostou de ser interpretado por Wagner Moura

Marcelo VIP, ex-golpista que morreu aos 49 anos em Curitiba, teve um filme inspirado em sua vida estrelado por Wagner Moura

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13:53

Ele não gostou da escolha do ator que o interpretou no filme "VIPs" (2010). "O Wagner Moura nunca foi a minha escolha para me representar", disse Marcelo em entrevista a Otaviano Costa que foi ao ar na Band em agosto. O apresentador questionou quem ele escolheria, ao que Marcelo respondeu: "Qualquer um menos ele".

As partes ficcionalizadas da obra o desagradaram. "Muitas coisas foram mudadas. Meu pai nunca foi piloto, minha mãe nunca foi cabeleireira, ela se aposentou na Justiça Eleitoral. Eles deram uma outra conotação. Tanto que nas minhas redes sociais as pessoas falam: o documentário é cem mil vezes melhor que o filme", relembrou na entrevista. O documentário "VIPs: Histórias Reais de um Mentiroso" também foi lançado em 2010.

"VIPs" ganhou quatro prêmios no Festival do Rio, inclusive o de melhor filme. Marcelo ressaltou que seu problema não era com a parte técnica da obra: "Não me enxergo daquela forma, até porque sei da história real. Mas enfim, o filme foi um sucesso de público, ganhou alguns prêmios. Sobre a execução do ator e da equipe, inquestionável. É mais sobre o conteúdo".

Quem foi Marcelo VIP

Natural do Paraná, Marcelo VIP ganhou fama pelos golpes aplicados nos anos 2000. Já fingiu ser músico, atleta e até filho do dono da companhia aérea Gol. O velório de Marcelo está marcado para hoje à tarde, em São José dos Pinhais (PR).

O golpe mais famoso ocorreu quando ele se passou pelo filho do dono da Gol. Em outubro de 2001, durante o Recifolia, Marcelo disse que era Henrique Oliveira, vice-presidente da companhia aérea e filho de Nenê Constantino, fundador da empresa.

Ele foi condenado a mais de 34 anos por diferentes crimes. Estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas estão entre as condenações impostas a ele.

O golpista foi um dos personagens da série de podcasts "Ficha Criminal", do UOL.

