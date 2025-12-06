Famosos

Mel Maia posta pela primeira vez após morte da mãe: "Estou cuidando de mim"

Atriz publicou um texto nas redes sociais afirmando estar vivendo os dias mais difíceis de sua vida e agradeceu pelas mensagens de apoio

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:55

A atriz Mel Maia se pronunciou nas redes sociais após perder a mãe, Débora Maia Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mel Maia se manifestou pela primeira vez nas redes sociais sobre a morte de sua mãe, Débora Maia, que foi encontrada morta no dia 28 de novembro em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em um texto publicado em seu perfil de Instagram, a artista descreveu os últimos dias como “os mais difíceis de sua vida” e agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido.

Na publicação, Mel relatou “estar cuidando de si e da família”, e disse estar vivendo o processo de luto no seu tempo, com calma e amor. “É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia nesse momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida”, escreveu a atriz.

Mãe e empresária

A mãe de Mel Maia, Débora Maia, morreu aos 53 anos. Ela trabalhava como empresária no Rio, onde ajudava a gerenciar a carreira da filha e do jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos.

Débora teve um papel mais ativo na trajetória profissional de Mel durante a infância e a adolescência da atriz, que começou a trabalhar na frente das câmeras aos cinco anos de idade, participando de novelas como "Avenida Brasil" (2012) e "Joia Rara" (2013-2014), ambas da TV Globo.

Mãe e filha teriam se distanciado no último ano por conta da separação de Débora e do pai da atriz, Luciano Souza. Em outubro de 2024, Débora chegou a fazer uma publicação no Instagram lamentando um conflito com as filhas.

"Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas", escreveu na ocasião.

Além de Mel, de 21 anos, Débora também deixou Yasmin, de 25 anos, sua primogênita, formada em Odontologia.

Com informações da agência Estadão Conteúdo.

