Giullia Buscacio e Mel Maia vivem irmãs rivais em 'Os Donos do Jogo' e afirmam: 'É ficção'

Eis a premissa: Suzana e Mirna são irmãs e filhas de Jorge Guerra, um dos bicheiros mais poderosos do Rio de Janeiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:59

"Os donos do jogo” mostra o perigoso submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

As irmãs cresceram sabendo que herdariam grande parte das bancas da cidade. Enquanto a mais velha pensa e age com cautela, a caçula é mais explosiva e visionária. Elas têm uma relação de rivalidade que causa reflexos na cúpula da contravenção. Esse é um dos motes centrais de "Os Donos do Jogo", produção brasileira da Netflix que estreia na quarta-feira (29). Giullia Buscacio interpreta Suzana e Mel Maia vive Mirna; as duas são filhas do personagem interpretado por Roberto Pirillo.

"A rivalidade delas existe porque as duas sabem do potencial que têm e o que podem herdar. Elas querem chegar ao mesmo lugar, mas por caminhos completamente diferentes. Existe amor entre as duas e também ódio. E esse é o perigo", diz Giulia.

Mel concorda e ressalta que Mirna e Suzana são mulheres de personalidades fortes e modos distintos de agir. "Uma é mais doce, a outra mais direta. E ambas sabem exatamente o terreno onde estão pisando", conta Mel. "A gente construiu essas diferenças na preparação, junto com as nossas preparadoras, Laurinha e Carol. Criamos lembranças, manias e modos de falar para dar vida a essas mulheres."

Mirna é segura e empoderada sua imagem-símbolo é um tigre, o que já diz tudo, enquanto Suzana é estrategista. "Ela sabe que precisa de um homem para chegar onde quer", explica Giulia. "Já a Mirna bate o pé e impõe sua vontade. São forças opostas, mas igualmente perigosas."

Mesmo sendo uma obra de ficção, "Os Donos do Jogo" dialoga com a realidade brasileira e com o imaginário popular do Rio de Janeiro. As irmãs Guerra já vêm sendo associadas a Tamara e Shanna Garcia, herdeiras do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho relação abordada no documentário "Vale o Escrito", do Globoplay.

Para as atrizes, a história escrita por Heitor Dhalia entre 2021 e início de 2022 (a série documental foi ao ar em outubro de 2023) pode até conter elementos da realidade, mas ninguém é retrato fiel de ninguém.

"A gente está falando de uma história muito conhecida, principalmente para quem é do Rio. Existem documentários, histórias e lendas sobre o jogo do bicho, as relações entre as pessoas... Enfim. E a ficção nos dá a liberdade de criar algo nosso, de mostrar a visão de como é ser uma mulher nesse meio. Os personagens não são reais nem baseados em fatos reais", afirma Giulia.

As duas acreditam que o público vai se identificar com o universo retratado. "A série fala de carnaval, de samba, do jeito brasileiro de ser. Mostra um lado da cultura carioca que todo mundo conhece, mas talvez nunca tenha visto por trás da cortina", diz Giulia.

Sobre o que pode prender a atenção do espectador, Mel afirma, convicta: "As brigas entre as famílias, claro. Mas também a sensualidade. A série está muito sexy, muito brasileira. E isso, junto com as disputas e traições, vai deixar o público colado na tela."

"Os Donos do Jogo" tem oito episódios e conta com um elenco que, além de Mel Maia e Giullia Buscaccio, inclui André Lamoglia, Chico Diaz, Juliana Paes, Xamã, entre outros. A produção explora o submundo do jogo do bicho, abordando rivalidades familiares, disputas de poder e a complexidade das relações entre os personagens.