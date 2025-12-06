Famosos

Fernanda Montenegro faz Bruna Marquezine chorar na CCXP

Atrizes se emocionaram durante o painel do filme "Velhos Bandidos" na Comic Con Experience 2025, o maior evento de cultura pop do país

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:55

Fernanda Montenegro, 96, e Bruna Marquezine, 30, se emocionaram no painel do filme "Velhos Bandidos" na CCXP25.

Montenegro protagoniza a comédia dirigida pelo filho, Cláudio Torres, junto de Ary Fontoura. O restante do elenco -Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine- participou do painel para falar sobre a trama, que segue um casal de aposentados que planeja um enorme roubo a banco com a ajuda de dois jovens assaltantes.

O elenco exaltou Fernanda a todo momento, e ela celebrou: "É uma alegria fazer parte de um filme que tem desde 90 anos até a maravilhosa Bru". "A vida é de todas as idades. Não precisa existir nenhum empecilho para nenhuma idade existir", disse sobre atuar com diferentes gerações.0

"Para mim, é um momento bonito porque estou com quase 100 anos e tem outros atores que, somando ali, têm mais de mil anos -a banda de velhos sem caráter. A vida foi dura com eles e eles acabaram virando bandidos mesmo", disse Fernanda Montenegro.

Bruna Marquezine chorou ao falar sobre Montenegro. "Não posso ficar te olhando que eu choro. Eu te amo", disse Bruna. "Você é linda por dentro e por fora", respondeu Fernanda.

Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine no painel de lançamento do filme "Velhos Bandidos" Crédito: Marcello Fim/Zimel Press/Folhapress

"Sempre foi minha atriz preferida e sempre será. Nunca consegui falar sobre ela sem chorar. Muito aprendizado em cena e fora de cena. Isso que vou levar pra vida", contou Bruna.

"Estamos juntas pro resto da vida. Estamos juntas além da vida. Eu estou muito emocionada", respondeu Fernanda Montenegro sobre a parceria com a atriz.

