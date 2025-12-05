Famosos

Xamã fala de sua entrada em 'Cangaço Novo' e faz freestyle sobre a série na CCXP

Segunda temporada está prevista para abril no Prime Video

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:03

Crédito: Globo/ Edu Lopes

"'Cangaço Novo' tá na casa, faz barulho", pediu Xamã ao improvisar rimas sobre a série durante painel no palco Thunder, o principal da CCXP 2025. A segunda temporada está prevista para abril no Prime Video.

O ator e cantor, que está no ar em "Três Graças" (Globo), contou que pediu um papel na série para Alice Carvalho quando ambos trabalharam juntos no remake de "Renascer". "Eu vi 'Cangaço Novo' e fiquei apaixonado, vi várias vezes, aí falei para ela: 'Arruma uma vaga de qualquer coisa lá para mim. Arruma para mim, por favor'", disse. "Vou dar um jeito", afirmou ter ouvido da amiga.

Deu certo. Ele vai entrar na série como o personagem Carioca, que se junta aos Vaqueiros para um executar um plano. "Ele é do Rio de Janeiro e vem com a equipe tática para fazer um grande assalto lá na área do Ubaldo", antecipa.

Xamã comemorou ter podido incorporar algumas coisas pessoais ao personagem nas gravações. "Eu tinha acabado de fazer um personagem que era do sul da Bahia, com o sotaque", disse, referindo-se ao Damião de "Renascer". "Como agora era um cara do Rio de Janeiro, eu poderia experimentar mais coisas, trazer mais cacos e a minha realidade, né?"

Ele também comemorou fazer parte das elaboradas cenas de ação da série. "Foi muito bacana", destacou ele. "Foi o primeiro projeto de audiovisual que eu consigo fazer uma cena de ação assim mais intensa."

Allan Souza Lima, que vive Ubaldo, deixou subentendido que a segunda temporada terá ainda mais dessas sequências. "Eu acho que talvez seja um pouco mais violenta do que a primeira", afirmou.

Intérprete de Dinorah, Alice Carvalho comentou o processo de preparação junto com a preparadora Fátima Toledo. "Ela me permitiu olhar para o meu [lado] feio e ter coragem de colocar para fora", analisou. "A gente [mulher] é colocada no lugar de não poder expressar raiva e nossos sentimentos mais selvagens, a gente tem que se comportar para poder ser aceita."

Já Thainá Duarte, a Dilvânia da série, falou sobre a pressão para que a segunda temporada seja tão bem-sucedida quanto a primeira. "Pelo sucesso que teve, tenho esse medo de: 'será que a gente vai conseguir entregar o tanto que a gente entregou?'", confessa. "Espero que sim."

