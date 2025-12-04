Cultura POP

CCXP anuncia edição na Coreia do Sul, que será inaugurada em 2027

Fora do Brasil, versões já acontecem no México e na Alemanha

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:38

Saiba o que fazer na CCXP Crédito: Marcelo Gonçalves/Folhapress

A CCXP, maior feira de cultura pop da América Latina, anunciou na Spoiler Night, noite de abertura do evento, nesta quarta-feira, que terá uma versão coreana. A CCXP Korea deve ter a sua primeira edição na Coreia do Sul, na cidade de Seoul, em 2027.

O anúncio foi feito por Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company, organizadora do evento, durante uma apresentação do grupo realizada no Brasil.

A expectativa é que a versão coreana, que se junta a edições internacionais passadas que tomaram México e Alemanha como palco, siga o conceito brasileiro, com painéis de grandes estúdios, feira de quadrinistas, ativações e estandes de marcas.

Na estruturação do evento, palcos já conhecidos pelo público brasileiro devem estar presentes, como os palcos Thunder, Omelete, Artist's Valley e Cosplay Universe. Detalhes sobre as datas, locais e vendas de ingresso devem ser divulgados nos próximos meses.

"A Coreia do Sul é um dos mercados culturais mais dinâmicos do mundo. Expandir a CCXP para o país é um passo natural na evolução global da marca", afirmou Mantovani.

A CCXP25 acontece no São Paulo Expo, em São Paulo, do dia 4 ao dia 7 de dezembro.

Este vídeo pode te interessar