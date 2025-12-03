Editorias do Site
Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify

Taylor Swift e The Weeknd estão entre os mais tocados. No Brasil, os sertanejos Henrique e Juliano têm mais ouvintes

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:43

Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify Crédito: Erika Santelices / Reuters/Folhapress

O porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify pela quarta vez. O astro do reggaeton conquistou essa posição também em 2020, 2021 e 2022. O streaming de música divulgou a lista completa dos artistas mais ouvidos do ano como parte de sua retrospectiva anual.

O álbum de Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", também foi o mais escutado do ano, enquanto "Die With a Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars, foi a música mais tocada.

No Brasil, os sertanejos Henrique e Juliano foram os artistas mais escutados pelo segundo ano consecutivo. Seu álbum, "Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)", foi o de maior sucesso. A canção mais escutada foi "Tubarões", de Diego e Victor Hugo.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DO SPOTIFY

Artistas mais escutados no mundo em 2025

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida

Músicas mais escutadas no mundo em 2025

"Die With A Smile", Lady Gaga e Bruno Mars

"Birds of a Feather", Billie Eilish

"Apt.", Rosé e Bruno Mars

"Ordinary", Alex Warren

"Dtmf", Bad Bunny

"Back to friends", Sombr

"Golden", Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters

"Luther (with SZA)", Kendrick Lamar e SZA

"That's so True", Gracie Abrams

"Wildflower", Billie Eilish

Álbuns mais escutados no mundo em 2025

"Debí Tirar Más Fotos", Bad Bunny

"KPop Demon Hunters", KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys

"Hit me hard and soft", Billie Eilish

"SOS Deluxe: Lana", SZA

"Short n' Sweet", Sabrina Carpenter

"Mayhem" , Lady Gaga

"You'll Be Alright, Kid", Alex Warren

"I'm the problem", Morgan Wallen

"GNX", Kendrick Lamar

"Un verano sin ti", Bad Bunny

Artistas mais escutados no Brasil em 2025

Henrique & Juliano

Grupo Menos É Mais

MC Ryan SP

Jorge & Mateus

Mc IG

Zé Neto & Cristiano

Matheus & Kauan

MC Tuto

Natanzinho Lima

Filipe Ret

Músicas mais escutadas no Brasil em 2025

"Tubarões - Ao Vivo", Diego & Victor Hugo

"P do Pecado - Ao Vivo", Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

"Coração Partido (Corazón Partío) Ao Vivo", Grupo Menos É Mais

"Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo", Danilo e Davi

"Última Saudade - Ao Vivo", Henrique & Juliano

"Fui Mlk" - Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S

"Famosinha" - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN

"Cópia Proibida", Léo Foguete

"Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN

"Ilusão De Ótica - Ao Vivo", Matheus & Kauan, Ana Castela

Álbuns mais escutados no Brasil em 2025

"Manifesto Musical 2", Henrique & Juliano

"Churrasquinho 3", Grupo Menos É Mais

"O Céu Explica Tudo", Henrique & Juliano

"Obrigado Deus", Léo Foguete

"To Be", Henrique & Juliano

"333" , Matuê

"Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2", Racionais MC's

"Mayhem", Lady Gaga

"Transcende", Lauana Prado

"A Nata de Tudo - A Ovelha Negra", Mc Negão Original

