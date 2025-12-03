Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:43
O porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify pela quarta vez. O astro do reggaeton conquistou essa posição também em 2020, 2021 e 2022. O streaming de música divulgou a lista completa dos artistas mais ouvidos do ano como parte de sua retrospectiva anual.
O álbum de Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", também foi o mais escutado do ano, enquanto "Die With a Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars, foi a música mais tocada.
No Brasil, os sertanejos Henrique e Juliano foram os artistas mais escutados pelo segundo ano consecutivo. Seu álbum, "Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)", foi o de maior sucesso. A canção mais escutada foi "Tubarões", de Diego e Victor Hugo.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DO SPOTIFY
Bad Bunny
Taylor Swift
The Weeknd
Drake
Billie Eilish
Kendrick Lamar
Bruno Mars
Ariana Grande
Arijit Singh
Fuerza Regida
"Die With A Smile", Lady Gaga e Bruno Mars
"Birds of a Feather", Billie Eilish
"Apt.", Rosé e Bruno Mars
"Ordinary", Alex Warren
"Dtmf", Bad Bunny
"Back to friends", Sombr
"Golden", Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
"Luther (with SZA)", Kendrick Lamar e SZA
"That's so True", Gracie Abrams
"Wildflower", Billie Eilish
"Debí Tirar Más Fotos", Bad Bunny
"KPop Demon Hunters", KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys
"Hit me hard and soft", Billie Eilish
"SOS Deluxe: Lana", SZA
"Short n' Sweet", Sabrina Carpenter
"Mayhem" , Lady Gaga
"You'll Be Alright, Kid", Alex Warren
"I'm the problem", Morgan Wallen
"GNX", Kendrick Lamar
"Un verano sin ti", Bad Bunny
Henrique & Juliano
Grupo Menos É Mais
MC Ryan SP
Jorge & Mateus
Mc IG
Zé Neto & Cristiano
Matheus & Kauan
MC Tuto
Natanzinho Lima
Filipe Ret
"Tubarões - Ao Vivo", Diego & Victor Hugo
"P do Pecado - Ao Vivo", Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
"Coração Partido (Corazón Partío) Ao Vivo", Grupo Menos É Mais
"Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo", Danilo e Davi
"Última Saudade - Ao Vivo", Henrique & Juliano
"Fui Mlk" - Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
"Famosinha" - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
"Cópia Proibida", Léo Foguete
"Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
"Ilusão De Ótica - Ao Vivo", Matheus & Kauan, Ana Castela
Álbuns mais escutados no Brasil em 2025
"Manifesto Musical 2", Henrique & Juliano
"Churrasquinho 3", Grupo Menos É Mais
"O Céu Explica Tudo", Henrique & Juliano
"Obrigado Deus", Léo Foguete
"To Be", Henrique & Juliano
"333" , Matuê
"Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2", Racionais MC's
"Mayhem", Lady Gaga
"Transcende", Lauana Prado
"A Nata de Tudo - A Ovelha Negra", Mc Negão Original
