5 sambistas do Espírito Santo que todos deveriam conhecer

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:39
O Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, é um convite para celebrar as vozes e os talentos que mantêm vivo um dos gêneros mais importantes da cultura brasileira. No Espírito Santo, essa tradição ganha ainda mais brilho graças a artistas que dedicam a vida ao ritmo, à poesia e à ancestralidade do samba. Nesta matéria, destacamos cinco nomes que representam diferentes trajetórias e gerações, todos indispensáveis para o sucesso do samba capixaba.
Outro sucesso marcante é “Outro Ninho”, gravado pelo Opção de Pagode e até hoje presente nas rodas de samba do Estado. Com 32 sambas gravados por diversos artistas e grupos, como Explosão do Pagode, Emerson Xumbrega, Grupo Sensatez, Samba Júnior e muitos outros, Marcelão consolidou seu nome como um dos compositores mais representativos do gênero no Espírito Santo, mantendo viva sua essência e contribuição para o samba local.
Tereza Cristina é natural do Morro da Fonte Grande, em Vitória, onde cresceu cercada pela musicalidade da comunidade. Durante a infância e a adolescência, acompanhava a mãe em rodas de seresta e sambas de terreiro, convivendo de perto com grandes nomes da época, uma vivência que despertou cedo seu talento para o canto.
Em 2004, deu início à carreira profissional, estreando como intérprete de apoio da Unidos da Piedade, tornando-se a única mulher a exercer essa função na avenida naquele período. Sua estreia já rendeu reconhecimento: ela recebeu o Prêmio São Benedito, na categoria Artista Revelação, e o Prêmio Sinvaldo Siri, como melhor intérprete de apoio.
Hoje, Tereza Cristina integra o Regional da Nair, um dos principais grupos e blocos carnavalescos de Vitória, onde segue brilhando como cantora.
Com 18 anos de carreira na música profissional, Juana Zanchetta se destaca como uma das vozes mais expressivas do samba capixaba, conquistando o público pela força vocal e pela entrega emocional em cada interpretação. Sua trajetória reflete compromisso, amadurecimento artístico e a busca constante por autenticidade.
Antes de seguir carreira solo, Juana integrou o Bloco Bleque, experiência que ampliou seus horizontes e a levou a se apresentar em palcos dentro e fora do Brasil. Esse período foi fundamental para fortalecer sua identidade artística e impulsionar os passos seguintes.
Há doze anos, ela iniciou sua jornada própria, primeiro sob o nome Juana Zanchetta e Banda, projeto que mais tarde ganhou nova forma e identidade ao se transformar no SambaJu, consolidando sua presença no cenário musical do Espírito Santo.
Sambista, servidor público, cantor e compositor, Kléber Simpatia se consolidou como um dos principais nomes do samba-enredo no Espírito Santo, atuando como intérprete da Unidos da Piedade. Em 2023, deu um passo grandioso na carreira ao estrear como intérprete oficial na Marquês de Sapucaí, defendendo o samba da Unidos da Ponte, na Série Ouro do carnaval carioca.
Reconhecido por sua presença marcante e potência vocal, Kléber acumula prêmios tanto no Carnaval capixaba quanto no do Rio de Janeiro. Desde sua chegada à Sapucaí, foi agraciado com o Troféu Tupi Carnaval Total (2023), 100% Carnaval (2024), Prêmio Plumas e Paetês (2024) e Melhor Esquenta da Série Ouro, Troféu Band Folia (2024).
O sucesso imediato abriu novas portas: para o Carnaval 2025, Kléber foi convidado a integrar o time de intérpretes do Império Serrano, uma das mais tradicionais e respeitadas escolas de samba do Rio de Janeiro, consolidando ainda mais sua projeção nacional.
Elaine Augusta é uma artista completa: mulher preta, mãe, atriz, compositora e cantora. Sua caminhada nas artes começou há 17 anos, no teatro, ao lado do Grupo Vira Lata, experiência que abriu caminho para uma descoberta transformadora: a música. Desde então, ela passou a explorar sua voz e sua expressão com intensidade e afeto.
Elaine integrou o projeto Samba de Preta, no qual interpretou clássicos do samba com sensibilidade, força e refinamento, reafirmando sua identidade dentro do gênero. Sua trajetória também inclui apresentações marcantes ao lado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) e da Orquestra Camerata Sesi, unindo sua presença quente e popular aos universos da música de concerto.
Em 2025, deu um passo importante na carreira ao lançar seu primeiro EP, “Meu Santo Samba!”, consolidando sua assinatura artística e ampliando sua presença na cena musical capixaba.
