5 sambistas do Espírito Santo que todos deveriam conhecer

No Dia Nacional do Samba, celebramos cinco artistas capixabas que mantêm viva a força, a memória e a identidade do gênero no Espírito Santo

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:39

5 sambistas do Espírito Santo que todos deveriam conhecer
Crédito: Thais Gobbo / Acervo pessoal

O Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, é um convite para celebrar as vozes e os talentos que mantêm vivo um dos gêneros mais importantes da cultura brasileira. No Espírito Santo, essa tradição ganha ainda mais brilho graças a artistas que dedicam a vida ao ritmo, à poesia e à ancestralidade do samba. Nesta matéria, destacamos cinco nomes que representam diferentes trajetórias e gerações, todos indispensáveis para o sucesso do samba capixaba.

Marcelão Compositor

Marcelo Romano, mais conhecido como Marcelão Compositor
Crédito: Acervo pessoal

Marcelo Romano, o Marcelão Compositor, cresceu ouvindo samba na vitrola do pai e transformou essa paixão em uma trajetória sólida na música capixaba. Em 1995, alcançou grande destaque com o samba “Açucena”, composto ao lado de Herlon e Carlinhos, que se tornou o mais tocado nas rádios do ES e liderou pedidos dos ouvintes.

Outro sucesso marcante é “Outro Ninho”, gravado pelo Opção de Pagode e até hoje presente nas rodas de samba do Estado. Com 32 sambas gravados por diversos artistas e grupos, como Explosão do Pagode, Emerson Xumbrega, Grupo Sensatez, Samba Júnior e muitos outros, Marcelão consolidou seu nome como um dos compositores mais representativos do gênero no Espírito Santo, mantendo viva sua essência e contribuição para o samba local.

Tereza Cristina

Cantora Tereza Cristina
Crédito: Thais Gobbo

Tereza Cristina é natural do Morro da Fonte Grande, em Vitória, onde cresceu cercada pela musicalidade da comunidade. Durante a infância e a adolescência, acompanhava a mãe em rodas de seresta e sambas de terreiro, convivendo de perto com grandes nomes da época, uma vivência que despertou cedo seu talento para o canto.

Em 2004, deu início à carreira profissional, estreando como intérprete de apoio da Unidos da Piedade, tornando-se a única mulher a exercer essa função na avenida naquele período. Sua estreia já rendeu reconhecimento: ela recebeu o Prêmio São Benedito, na categoria Artista Revelação, e o Prêmio Sinvaldo Siri, como melhor intérprete de apoio.

Hoje, Tereza Cristina integra o Regional da Nair, um dos principais grupos e blocos carnavalescos de Vitória, onde segue brilhando como cantora.

Juana Zanchetta

Cantora Juana Zanchetta
Crédito: João Victor (@eujvglima)

Com 18 anos de carreira na música profissional, Juana Zanchetta se destaca como uma das vozes mais expressivas do samba capixaba, conquistando o público pela força vocal e pela entrega emocional em cada interpretação. Sua trajetória reflete compromisso, amadurecimento artístico e a busca constante por autenticidade.

Antes de seguir carreira solo, Juana integrou o Bloco Bleque, experiência que ampliou seus horizontes e a levou a se apresentar em palcos dentro e fora do Brasil. Esse período foi fundamental para fortalecer sua identidade artística e impulsionar os passos seguintes.

Há doze anos, ela iniciou sua jornada própria, primeiro sob o nome Juana Zanchetta e Banda, projeto que mais tarde ganhou nova forma e identidade ao se transformar no SambaJu, consolidando sua presença no cenário musical do Espírito Santo.

Kléber Simpatia

Kleber Simpatia
Crédito: Thais Gobbo

Sambista, servidor público, cantor e compositor, Kléber Simpatia se consolidou como um dos principais nomes do samba-enredo no Espírito Santo, atuando como intérprete da Unidos da Piedade. Em 2023, deu um passo grandioso na carreira ao estrear como intérprete oficial na Marquês de Sapucaí, defendendo o samba da Unidos da Ponte, na Série Ouro do carnaval carioca.

Reconhecido por sua presença marcante e potência vocal, Kléber acumula prêmios tanto no Carnaval capixaba quanto no do Rio de Janeiro. Desde sua chegada à Sapucaí, foi agraciado com o Troféu Tupi Carnaval Total (2023), 100% Carnaval (2024), Prêmio Plumas e Paetês (2024) e Melhor Esquenta da Série Ouro, Troféu Band Folia (2024).

O sucesso imediato abriu novas portas: para o Carnaval 2025, Kléber foi convidado a integrar o time de intérpretes do Império Serrano, uma das mais tradicionais e respeitadas escolas de samba do Rio de Janeiro, consolidando ainda mais sua projeção nacional.

Elaine Augusta

Cantora Elaine Augusta
Crédito: Meuri Ribeiro

Elaine Augusta é uma artista completa: mulher preta, mãe, atriz, compositora e cantora. Sua caminhada nas artes começou há 17 anos, no teatro, ao lado do Grupo Vira Lata, experiência que abriu caminho para uma descoberta transformadora: a música. Desde então, ela passou a explorar sua voz e sua expressão com intensidade e afeto.

Elaine integrou o projeto Samba de Preta, no qual interpretou clássicos do samba com sensibilidade, força e refinamento, reafirmando sua identidade dentro do gênero. Sua trajetória também inclui apresentações marcantes ao lado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) e da Orquestra Camerata Sesi, unindo sua presença quente e popular aos universos da música de concerto.

Em 2025, deu um passo importante na carreira ao lançar seu primeiro EP, “Meu Santo Samba!”, consolidando sua assinatura artística e ampliando sua presença na cena musical capixaba.

