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CCXP

Aranhaverso 'invade' CCXP 2024 com mais de 50 cosplayers

Grupo Mundo Teia une cosplay a ações comunitárias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 08:48

Aranhaverso faz passeata 'amigões da vizinhança' na CCXP 2024
Aranhaverso faz passeata 'amigões da vizinhança' na CCXP 2024 Crédito: Alexandre de Melo
No último dia da CCXP, neste domingo (8), mais de 50 cosplayers do Homem-Aranha combinaram de ir ao evento para fazer uma passeata e trocar ideias sobre o aranhaverso.
Vestida de Gata Negra, Natália Lopes, 33, analista de games, explica que o grupo Mundo Teia organiza o encontro há três anos. "Começou pequeno, agora é essa farra. E nós fazemos esses encontros em 6 estados", contou.
Um dos administradores do Mundo Teia em São Paulo, Micael Ferreira, 25, diz que os encontros são divertidos, mas além disso, a ideia é ajudar. "O Mundo Teia começou no Rio de Janeiro. A gente se envolve em muitas ações sociais porque nós queremos ser os 'amigões da vizinhança' igual o personagem", explicou ele orgulhoso.
Na CCXP, junto dos cosplayers, estavam alguns dubladores do personagem: Wirley Contaifer, dublador do ator Tom Holland, Sérgio Cantú, dublado do Andrew Garfield e Marcus Seni, que faz a voz do Homem-Aranha da Índia.
Micael e Natália explicaram que para fazer parte do Mundo Teia, basta ter disposição de ser cosplay e não esquecer que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

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