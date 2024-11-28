O mês de dezembro trará novidades imperdíveis para o catálogo do Prime Video, com produções que prometem encantar públicos diversos. Histórias cativantes, universos únicos e atuações marcantes serão destaques entre os lançamentos. Além disso, a plataforma seguirá ampliando sua oferta com opções que transitam por diferentes gêneros, garantindo momentos de entretenimento inesquecíveis.
Abaixo, 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em dezembro!
1. Melou (06/12)
“Melou” é uma série de comédia baseada no notório “Grande Roubo de Xarope de Bordo”, ocorrido no Canadá em 2012, quando milhões de dólares em xarope foram furtados das reservas nacionais. A trama acompanha Ruth Landry, uma determinada produtora desse adoçante que, ao enfrentar dificuldades impostas por autoridades burocráticas, decide arquitetar um ousado plano de roubo.
A série é estrelada por Margo Martindale, vencedora de três prêmios Emmy, que dá vida à protagonista Ruth. Dirigida por Michael Dowse, Joyce Wong e Jonathan Levine, “Melou” oferece uma abordagem humorística e crítica sobre ganância e crime, ambientada na cultura canadense.
2. Tony (07/12)
A minissérie “Tony” narra a trajetória inspiradora de Tony Carreira, um dos maiores nomes da música romântica em Portugal, e explora desde sua infância humilde em Armadouro, marcada pela pobreza, passando pelos anos como imigrante na França e o início de sua carreira, até a consagração como ícone nacional.
Cada episódio (são quatro) é inspirado em uma música emblemática do artista, entrelaçando momentos pessoais e profissionais de forma emocionante. Gabriel Conde, Duarte Estrela e Carlos Félix interpretam o cantor em diferentes fases da vida, enquanto figuras importantes, como seus pais e sua ex-mulher, ganham destaque no elenco liderado por Bárbara Lourenço, Duarte Grilo e Cleia Almeida.
3. TÁR (10/12)
“TÁR”é um drama psicológico intenso dirigido por Todd Field, conhecido por explorar as complexidades humanas em seus filmes. A história gira em torno de Lydia Tár, uma renomada maestrina e compositora interpretada por Cate Blanchett, que alcançou aclamação global ao se tornar a primeira mulher a liderar a prestigiada Orquestra Filarmônica de Berlim. O filme investiga de maneira profunda a relação entre genialidade, poder e os impactos das decisões morais na vida pública e privada de uma figura de destaque.
Ambientado em um cenário artístico contemporâneo, “TÁR” não apenas retrata o auge da carreira de Lydia, mas também sua queda, à medida que decisões controversas e segredos do passado vêm à tona. O roteiro é uma análise sobre a busca pela perfeição artística e as pressões que ela impõe, trazendo reflexões sobre as dinâmicas de poder e a cancelabilidade na era moderna.
4. Secret Level (10/12)
“Secret Level” é uma série antológica criada por Tim Miller, responsável pelo sucesso “Love, Death & Robots”. Inspirada em jogos icônicos como “Dungeons & Dragons”, “PAC-MAN”, “Mega Man”, “Warhammer 40,000” e títulos da PlayStation Studios, cada um dos 15 episódios apresenta histórias originais ambientadas nesses universos.
A produção combina ação, aventura e referências nostálgicas para criar um espetáculo visual e narrativo que promete agradar tanto os gamers quanto fãs de animações ousadas. Um dos grandes destaques da série é a presença de Keanu Reeves no elenco de dublagem, emprestando sua voz e carisma a um personagem ainda mantido em segredo.
5. Sua Culpa (27/12)
“Sua Culpa” é a sequência do sucesso “Minha Culpa”, continuando a história de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara). Apesar das tentativas de seus pais de separá-los, o amor entre eles aparenta ser inabalável. No entanto, o emprego dele e a entrada dela na faculdade abrem suas vidas para novos relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada vingativa e da mãe de Nick, com intenções obscuras, abalam não só o relacionamento deles, mas também toda a família Leister.