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Cultura

5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em dezembro

Confira os principais lançamentos da plataforma de streaming no último mês do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 18:44

Em dezembro, o Prime Video reserva grandes histórias para todos os gostos (Imagem: Vladimka production | Shutterstock)
Em dezembro, o Prime Video reserva grandes histórias para todos os gostos Crédito: Imagem: Vladimka production | Shutterstock
O mês de dezembro trará novidades imperdíveis para o catálogo do Prime Video, com produções que prometem encantar públicos diversos. Histórias cativantes, universos únicos e atuações marcantes serão destaques entre os lançamentos. Além disso, a plataforma seguirá ampliando sua oferta com opções que transitam por diferentes gêneros, garantindo momentos de entretenimento inesquecíveis.
Abaixo, 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em dezembro!

1. Melou (06/12)

“Melou” explora a ganância, o crime e a peculiaridade cultural do roubo de xarope de bordo no Canadá (Imagem: Reprodução digital | Jan Thijs 2023)
“Melou” explora a ganância, o crime e a peculiaridade cultural do roubo de xarope de bordo no Canadá Crédito: Imagem: Reprodução digital | Jan Thijs 2023
“Melou” é uma série de comédia baseada no notório “Grande Roubo de Xarope de Bordo”, ocorrido no Canadá em 2012, quando milhões de dólares em xarope foram furtados das reservas nacionais. A trama acompanha Ruth Landry, uma determinada produtora desse adoçante que, ao enfrentar dificuldades impostas por autoridades burocráticas, decide arquitetar um ousado plano de roubo.

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A série é estrelada por Margo Martindale, vencedora de três prêmios Emmy, que dá vida à protagonista Ruth. Dirigida por Michael Dowse, Joyce Wong e Jonathan Levine, “Melou” oferece uma abordagem humorística e crítica sobre ganância e crime, ambientada na cultura canadense. 

2. Tony (07/12)

“Tony” emociona ao trazer a trajetória de superação e paixão de um ícone da música romântica portuguesa, desde a infância humilde até a consagração (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
“Tony” emociona ao trazer a trajetória de superação e paixão de um ícone da música romântica portuguesa, desde a infância humilde até a consagração Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video
A minissérie “Tony” narra a trajetória inspiradora de Tony Carreira, um dos maiores nomes da música romântica em Portugal, e explora desde sua infância humilde em Armadouro, marcada pela pobreza, passando pelos anos como imigrante na França e o início de sua carreira, até a consagração como ícone nacional.
Cada episódio (são quatro) é inspirado em uma música emblemática do artista, entrelaçando momentos pessoais e profissionais de forma emocionante. Gabriel Conde, Duarte Estrela e Carlos Félix interpretam o cantor em diferentes fases da vida, enquanto figuras importantes, como seus pais e sua ex-mulher, ganham destaque no elenco liderado por Bárbara Lourenço, Duarte Grilo e Cleia Almeida.

3. TÁR (10/12)

Em “TÁR”, Cate Blanchett dá vida a uma artista brilhante cuja ambição desafia as barreiras da ética e do controle (Imagem: Reprodução digital | Focus Features, LLC)
Em “TÁR”, Cate Blanchett dá vida a uma artista brilhante cuja ambição desafia as barreiras da ética e do controle Crédito: Imagem: Reprodução digital | Focus Features, LLC
“TÁR”é um drama psicológico intenso dirigido por Todd Field, conhecido por explorar as complexidades humanas em seus filmes. A história gira em torno de Lydia Tár, uma renomada maestrina e compositora interpretada por Cate Blanchett, que alcançou aclamação global ao se tornar a primeira mulher a liderar a prestigiada Orquestra Filarmônica de Berlim. O filme investiga de maneira profunda a relação entre genialidade, poder e os impactos das decisões morais na vida pública e privada de uma figura de destaque.
Ambientado em um cenário artístico contemporâneo, “TÁR” não apenas retrata o auge da carreira de Lydia, mas também sua queda, à medida que decisões controversas e segredos do passado vêm à tona. O roteiro é uma análise sobre a busca pela perfeição artística e as pressões que ela impõe, trazendo reflexões sobre as dinâmicas de poder e a cancelabilidade na era moderna.

4. Secret Level (10/12)

“Secret Level” celebra o universo dos
“Secret Level” celebra o universo dos Crédito:
“Secret Level” é uma série antológica criada por Tim Miller, responsável pelo sucesso “Love, Death & Robots”. Inspirada em jogos icônicos como “Dungeons & Dragons”, “PAC-MAN”, “Mega Man”, “Warhammer 40,000” e títulos da PlayStation Studios, cada um dos 15 episódios apresenta histórias originais ambientadas nesses universos.
A produção combina ação, aventura e referências nostálgicas para criar um espetáculo visual e narrativo que promete agradar tanto os gamers quanto fãs de animações ousadas. Um dos grandes destaques da série é a presença de Keanu Reeves no elenco de dublagem, emprestando sua voz e carisma a um personagem ainda mantido em segredo.

5. Sua Culpa (27/12)

Em “Sua Culpa”, amores e segredos colidem enquanto Noah e Nick enfrentam desafios que testam os limites de sua conexão e os vínculos familiares (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
Em “Sua Culpa”, amores e segredos colidem enquanto Noah e Nick enfrentam desafios que testam os limites de sua conexão e os vínculos familiares Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video
“Sua Culpa” é a sequência do sucesso “Minha Culpa”, continuando a história de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara). Apesar das tentativas de seus pais de separá-los, o amor entre eles aparenta ser inabalável. No entanto, o emprego dele e a entrada dela na faculdade abrem suas vidas para novos relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada vingativa e da mãe de Nick, com intenções obscuras, abalam não só o relacionamento deles, mas também toda a família Leister. 

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