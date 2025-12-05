Editorias do Site
Tamires Assis é a 14ª eliminada em A Fazenda 17

Amazonense não resistiu e deixou o reality show na noite de quinta-feira (4)

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:09

Tamires Assis é a 14ª eliminada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução / TV Record

A Fazenda 17 chegou ao fim para Tamires Assis. Após voltar de duas roças, a cunhã-poranga acabou eliminada na última quinta-feira (4). Ela foi a menos votada no embate contra Luiz Mesquita e Saory Cardoso.

A ex-namorada de Davi Brito deixa o reality na reta final, restando apenas nove participantes.

Em sua trajetória no programa, Tamires criou rivalidades com Saory Cardoso e com Rayane Figliuzzi, eliminada na semana anterior.

Ela derrotou Yoná Sousa e Nizam Hayek em roças anteriores. Foi muito amiga de Gaby Spanic, que acabou expulsa por bater nela em uma espécie de encenação de uma briga.

