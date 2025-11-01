Fim do jogo

Martina é expulsa de A Fazenda após briga generalizada em festa

A peoa foi expulsa de A Fazenda 2025 (Record) neste sábado (1º) após uma briga generalizada na festa desta sexta-feira (31)

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 12:54

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 2025 Crédito: Reprodução @Martinasanzi

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 2025 (Record) neste sábado (1º) após uma briga generalizada na festa desta sexta-feira (31). Ela arremessou um copo na direção de Támires.

O anúncio foi feito aos peões durante a manhã. Eles aplaudiram a decisão da produção. "Por uma ação específica que colocou em risco a integridade de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo."

O anúncio da expulsão ainda serviu de aviso para o resto dos peões. "Durante a última festa, vários peões tiverem atitudes que passaram o limite aceitável da convivência e que devem ser evitadas por todos a partir de agora".

Briga generalizada

Enquanto a apresentação acontecia, Martina, Duda e Carol começaram a discutir com dedo na cara na pista. Com o barulho da música, o motivo da treta não ficou claro.

No palco, o vocalista Dodô tentava apaziguar de forma sutil. "Vamos falar de amor", pediu, enquanto cantava "Apenas mais uma de amor", de Lulu Santos.

A confusão aumentou e teve "guerra de bebidas". Rayane teria jogado cerveja em Tamiris, Carol despejou água na namorada de Belo e Martina jogou um balde com gelo de água em Duda.

Duda ainda teria pegado esterco dos animais para jogar nas coisas de Martina, mas desistiu da ideia. A briga só parou após a interrupção e a entrada dos ninjas para separar as participantes.

Com a interrupção do show, Rayane mostrou que teria se irritado após Tamiris dizer que ela não sabia sambar. A cunhã-poranga repetiu: "Não sabe mesmo. Dura igual a uma estátua".

