A Fazenda 17 tem briga pesada e faz Record encerrar show de Pixote por segurança

Uma briga generalizada durante a festa semanal do programa fez a banda Pixote ser retirada às pressas da sede do programa

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11:45

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda 17 Crédito: Reprodução @adrianegalisteu

O reality show A Fazenda 17 teve uma madrugada de sábado (1) de caos na Record. Uma briga generalizada durante a festa semanal do programa fez a banda Pixote ser retirada às pressas da sede do programa.

A confusão começou quando Martina Sanzi se irritou com Duda Wendling e jogou um balde de gelo na rival. "Você é uma vagabunda", disse Martina. A ex-MTV também molhou Tàmires Assis e Carol Lekker com bebidas da festa.

Martina chamou Duda para a briga e disse que queria resolver de uma vez os seus problemas com a ex-SBT. Incomodada, a atriz rebateu: "Vai pra casa, não sabe ver ninguém feliz". Em dado momento, Duda chegou a pegar cocô de cavalo para jogar em Martina, mas foi impedida pela produção de consumar o ato.

Rayane Figliuzzi botou ainda mais lenha na fogueira: ela jogou cerveja em Tàmires, e Carol revidou jogando água na inimiga. Do palco, o vocalista Dodô, do Pixote, observava com expressão assustada os copos voando na pista de dança.

Após Rayane e Tàmires começaram a quase se agredir fisicamente, a direção de A Fazenda 17 decidiu tirar a banda do programa, por conta da sua segurança. A direção chegou até a mandar um recado para os peões, incomodada com seu comportamento.

"Atenção: comportamento inadequado, separem-se imediatamente", afirmou a produção de A Fazenda. Seguranças vestidos de ninjas entraram para acabar com os desentendimentos, que já passavam do limite do aceitável.

