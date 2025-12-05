Internacional

Katy Perry oficializa namoro com Trudeau em foto com político japonês

Katy Perry posa pela primeira vez com ex-premiê canadense e alimenta rumores de romance iniciados em julho

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:43

Katy Perry Crédito: Imagem: A.PAES | Shutterstock

Katy Perry "oficializou" o relacionamento com Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, em uma foto com um ex-primeiro-ministro japonês.

Katy e Trudeau posaram com Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão de 2021 a 2024, e sua mulher, Yuko Kishida. "O ex-primeiro-ministro canadense Trudeau veio ao Japão com sua companheira, Katy Perry, e almoçou conosco. Estou feliz que continuemos amigos", escreveu Kishida na publicação.

Essa é a primeira vez que a cantora posa publicamente com Trudeau. Em outubro, ela foi flagrada saindo de mãos dadas com o político de um cabaré, em Paris. Eles assistiram a um espetáculo no local para comemorar o aniversário de 41 anos de Katy.

RUMORES DE ROMANCE SURGIRAM EM JULHO

Anteriormente, Katy Perry e Trudeau já tinham sido vistos em jantares no Canadá e passeios. As especulações começaram após eles serem flagrados jantando em Montreal, em julho de 2025.

Em julho, Trudeau marcou presença em um show da turnê "Lifetimes" em Montreal, e fontes disseram que ele estavam no estágio inicial do romance. "Os dois tiveram uma conexão instantânea. Este é um relacionamento que está em fase inicial".

Os dois passaram por separações recentemente. Katy Perry terminou o relacionamento com Orlando Bloom, com quem tem uma filha, e Trudeau se separou de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento, em 2023. Ele tem três filhos com ela.

