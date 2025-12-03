Enquete

Quem vai ganhar a Dança dos Famosos 2025? Vote na sua dupla preferida

A final da Dança dos Famosos é no próximo domingo (7), na tela da TV Gazeta, e HZ quer saber a sua opinião

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:35

Quem vai ganhar a Dança dos Famosos 2025? Crédito: Reprodução TV Globo / @wcnoclick

A contagem regressiva começou! No próximo domingo (7), as três duplas finalistas da Dança dos Famosos 2025 voltam ao palco do Domingão com Huck para encarar, ao vivo, dois ritmos decisivos, a valsa e o samba, na disputa pelo título de campeões da temporada.

O trio que segue vivo na disputa está finalmente definido: Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão garantiram vaga na grande final e agora brigam pelo tão cobiçado troféu. Agora queremos saber: para quem vai a torcida do público capixaba?

Lembrando que essa votação não é oficial e não influencia no resultado do programa.

