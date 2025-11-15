Ciúmes

Xamã relembra início do namoro com Sophie Charlotte e admite ciúmes de Romulo Estrela

Cantor contou que já se incomodou com sequências românticas da atriz

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:32

Cantor Xamã abriu o jogo sobre seu relacionamento com Sophie Charlotte Crédito: Reprodução/Instagram/@euxama

Xamã abriu o jogo sobre seu relacionamento com Sophie Charlotte. O cantor e ator relembrou como o romance começou e comentou, com bom humor, como lida com as cenas de novela em que a namorada contracena com outros atores.

O artista confessou que, apesar da confiança na relação, já sentiu o famoso "aperto" ao assistir algumas cenas protagonizadas por Sophie. "Eu já fiquei [com ciúmes], mas tem muito respeito. A gente se conhece bastante. O Rômulo é um cara muito da hora", disse, citando Romulo Estrela, par romântico da atriz em Três Graças durante participação no Mais Você, exibido na sexta-feira (14).

Na novela das nove, Sophie interpreta Gerluce, personagem envolvida com Paulinho, vivido por Romulo Estrela. Já Xamã dá vida a Bagdá, chefe do tráfico da comunidade retratada na história. Apesar de integrarem o mesmo elenco, eles não dividem o mesmo núcleo da trama.

Durante a conversa, o cantor voltou ao início da relação. O romance começou ainda nos bastidores de "Renascer" (2024), onde atuaram como o casal Damião e Eliana. Foi ali que a química surgiu, mesmo que o envolvimento não tenha sido imediato. "Nessa época a gente estava flertando. Mas no início das gravações não. A gente ficou um tempo fazendo as cenas e se conhecendo mais", lembrou.

Juntos desde julho de 2024, Xamã e Sophie chegaram a se separar por um breve período, mas reataram em maio deste ano.

