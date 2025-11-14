Alívio

Patrícia Poeta celebra alta do filho após quase dois meses de internação

No Instagram, Patrícia descreveu o período como sete semanas de "aflição, preocupação, muita luta, resiliência e fé"

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:13

A apresentadora Patrícia Poeta, 49, contou nas redes sociais que o filho, o DJ Felipe, 23, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (14). Ele estava internado há quase de dois meses em um hospital no Rio de Janeiro, tratando uma infecção pela qual precisou passar por cirurgia.

No Instagram, Patrícia descreveu o período como sete semanas de "aflição, preocupação, muita luta, resiliência e fé". Ela lembrou que, enquanto seguia à frente do "Encontro" em São Paulo, manteve uma rotina de bate-volta na ponte aérea para acompanhar de perto a recuperação do filho.

Felipe agora continua o tratamento em casa, em uma fase que a jornalista definiu como "firme e forte" e cercada de amor. Segundo ela, a alta marca o início de um novo momento, após semanas de incertezas e tensão.

Na publicação, Patrícia também agradeceu às pessoas que mandaram orações e mensagens de apoio e fez um elogio especial a médicos, enfermeiros e funcionários do hospital. Ela afirmou ter "eterna gratidão" pela equipe que cuidou de Felipe durante a internação.

