Patrícia Poeta chora ao vivo e cita problema pessoal com filho

No Encontro, ela recebeu homenagem pelos 25 anos de carreira. E no final do programa falou sobre o momento delicado

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:53

Patrícia Poeta chorou ao vivo no Encontro Crédito: Reprodução Globo/Instagram

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou ao vivo no Encontro (Globo) ao citar um problema de saúde do filho, Felipe Poeta, 23.

Na atração, ela recebeu homenagem pelos 25 anos de carreira. Porém, ao final da atração, falou sobre o momento delicado.

"Eu estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que falo sempre no dia a dia. Muito obrigado. Pensamento positivo", disse ela ao receber os aplausos dos convidados e da plateia.

Segundo a assessoria da apresentadora, Felipe teve uma infecção. Seu estado de saúde é bom nesse momento. Não foi especificado em qual local ele teve a infecção.

