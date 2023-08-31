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Patrícia Poeta rebate boato de que teria chegado atrasada para apresentar o Encontro

Apresentadora explica as falhas que foram percebidas pelos espectadores no programa desta terça-feira (29)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 08:34

"Encontro", com Patrícia Poeta, não será exibido durante a Copa do Mundo de 2022 Crédito: Rede Globo
A apresentadora Patrícia Poeta fez uma declaração aberta, nesta quarta-feira (30), sobre os ocorridos do Encontro. No programa desta terça-feira (29), Thelminha Assis comandou o início da atração matinal, que foi marcado por sucessivas falhas técnicas. Em pronunciamento nas redes sociais, Patrícia afirmou que estava do lado de fora do estúdio e que precisou correr para voltar ao palco do programa.
Segundo a jornalista, desde o ocorrido, "uma turminha das fake news lançou a última", dizendo que ela não teria chegado no horário na Globo, por estar presa no trânsito. "Enfim, mentiras que vão sendo criadas para falar que não estou dando conta do meu trabalho, o que não é verdade. Quem me conhece, sabe, sou uma das primeiras pessoas a chegar para fazer o Encontro. Caio da cama 5h30, chego 6h30, tanto que gravo chamadas antes, quer dizer, completamente fake news, um completo desrespeito com quem trabalha e acorda cedo e faz o seu trabalho", disse ela.
Patrícia afirma ainda que a entrada, do lado de fora, era para fazer um contraponto sobre a mudança climática registrada em São Paulo. No entanto, houve um problema no áudio e o diretor pediu para que a apresentadora reserva chamasse os comerciais.
"Cortou para a Thelminha para que ela chamasse o intervalo comercial e para dar tempo de eu voltar, de entrar no estúdio, então... eu não deixei de acordar pra trabalhar, não deixei de ir ao trabalho, e estava lá", reforçou ela, que se diz "chateada". "Programa de entretenimento é uma coisa, programa de fake news é outro, vamos respeitar os colegas. Acho que a gente tem uma responsabilidade. Não sair por aí contando e levando as fake news adiante, isso não é legal com você e com outros."
"Essa galera que inventa histórias pra ter audiência e cliques é falta de respeito, não acho isso legal. Só queria esclarecer para que a gente corte essas fakes news, eliminando. Elas fazem mal para todos, menos para essas pessoas que ganham cliques e audiência. Desculpa o desabafo, chega uma hora que não dá mais, depois de um ano ouvindo essas coisas. Um beijo", finalizou.

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