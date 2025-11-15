Bruna Marquezine revela ter guarda compartilhada de cachorros com João Guilherme

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:14
Bruna Marquezine revelou que mantém guarda compartilhada dos cachorros com o ex-namorado João Guilherme. Na noite de quinta-feira (13) no "Angélica ao Vivo", a atriz contou que a cadelinha Chihiro, levada ao estúdio, e Haku foram adotados durante uma viagem ao Japão e acabaram virando "irmãos": nasceram no mesmo dia, embora sejam de raças diferentes.
Fui duas vezes ao Japão, é uma viagem incrível e transformadora. E ela veio de lá! Fui uma vez e fiquei encantada com os cachorros, aí voltei meses depois e já saí do Brasil com essa intenção", lembrou Bruna.
Ela também contou que mantém guarda compartilhada do pets com o ex-namorado."Eles amam ficar juntos. Então sempre damos um jeito de eles se encontrarem".
Ao lado de Heloísa Périssé e Marcos Palmeira, a atriz também comentou a relação com o tempo e a chegada dos 30 anos, completados em agosto. Bruna contou ter vivido uma "pré-crise" ao sentir a pressão da indústria e da sociedade sobre envelhecimento e maternidade, chamando esse controle sobre o corpo feminino de cruel.
Heloísa, de 59 anos, respondeu em tom bem-humorado, dizendo viver a "segunda adolescência" e defendendo que essa fase é a melhor, com independência financeira e emocional.
O programa ainda serviu para desfazer um mal-entendido com a anfitriã. Bruna contou que chegou a achar que Angélica "não gostava muito" dela porque nunca havia sido chamada para um projeto da apresentadora.
Depois ela descobriu que tinha ignorado um áudio da apresentadora fazendo o convite. Angélica disse que compartilhava da mesma visão de não ser gostada pela atriz. As duas riram da história ao vivo e selaram a paz, agora oficialmente "se amando", como brincaram no estúdio.
