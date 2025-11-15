Famosos

Bruna Marquezine revela ter guarda compartilhada de cachorros com João Guilherme

Em participação no programa de Angélica, atriz também falou sobre pressões ao completar 30 anos

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:14

Bruna Marquezine revelou que mantém guarda compartilhada dos cachorros com o ex-namorado João Guilherme. Na noite de quinta-feira (13) no "Angélica ao Vivo", a atriz contou que a cadelinha Chihiro, levada ao estúdio, e Haku foram adotados durante uma viagem ao Japão e acabaram virando "irmãos": nasceram no mesmo dia, embora sejam de raças diferentes.

Fui duas vezes ao Japão, é uma viagem incrível e transformadora. E ela veio de lá! Fui uma vez e fiquei encantada com os cachorros, aí voltei meses depois e já saí do Brasil com essa intenção", lembrou Bruna.

Ela também contou que mantém guarda compartilhada do pets com o ex-namorado."Eles amam ficar juntos. Então sempre damos um jeito de eles se encontrarem".

Ao lado de Heloísa Périssé e Marcos Palmeira, a atriz também comentou a relação com o tempo e a chegada dos 30 anos, completados em agosto. Bruna contou ter vivido uma "pré-crise" ao sentir a pressão da indústria e da sociedade sobre envelhecimento e maternidade, chamando esse controle sobre o corpo feminino de cruel.

Heloísa, de 59 anos, respondeu em tom bem-humorado, dizendo viver a "segunda adolescência" e defendendo que essa fase é a melhor, com independência financeira e emocional.

O programa ainda serviu para desfazer um mal-entendido com a anfitriã. Bruna contou que chegou a achar que Angélica "não gostava muito" dela porque nunca havia sido chamada para um projeto da apresentadora.

Depois ela descobriu que tinha ignorado um áudio da apresentadora fazendo o convite. Angélica disse que compartilhava da mesma visão de não ser gostada pela atriz. As duas riram da história ao vivo e selaram a paz, agora oficialmente "se amando", como brincaram no estúdio.

