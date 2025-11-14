COP 30

Assédio de voluntários faz o cantor Shawn Mendes abandonar a zona azul

Cantor chegou a Belém na quinta-feira (13) para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:53

Shawn Mendes é um cantor e compositor canadense Crédito: Fred Duval | Shutterstock

O cantor canadense Shawn Mendes, que chegou a Belém na quinta-feira (13), iria participar na tarde de hoje de um painel no Entertainment + Culture Pavillion sobre mulheres indígenas, mas teve que deixar a zona azul por conta do assédio dos voluntários, segundo uma fonte que estava com ele.

Ela conta que, quando o cantor chegou à zona azul, muitas pessoas se aglomeraram ao seu redor.

A fonte lamenta a ausência do cantor no evento, já que, segundo ela, o artista é um defensor das comunidades indígenas do Brasil.

