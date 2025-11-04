Editorias do Site
Redes Sociais

Shawn Mendes tira fotos e interage com fãs em passagem pelo Rio para premiação ambiental

Artista canadense será atração do Earthshot Prize, de fundação do príncipe William

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:17

Shawn Mendes fez um show marcante no Rock In Rio após a pausa na carreira (Imagem: Fred Duval | Shutterstock)
Shawn Mendes voltou a agitar os fãs brasileiros nesta segunda-feira (3) Crédito: Imagem: Fred Duval | Shutterstock

Shawn Mendes voltou a agitar os fãs brasileiros nesta segunda-feira (3), ao desembarcar no Rio de Janeiro para participar do Earthshot Prize, premiação ambiental idealizada pelo príncipe William. O cantor canadense chegou pela manhã ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e seguiu para o Copacabana Palace, onde foi recebido por admiradores que o esperavam na porta do hotel.

Shawn acenou, tirou fotos com os fãs e mais tarde apareceu na sacada do quarto, aproveitando um lanche enquanto observava a orla de Copacabana. O artista volta ao Brasil poucos meses após ter sido uma das atrações principais do Lollapalooza 2025.

O Earthshot Prize celebra iniciativas inovadoras em prol do meio ambiente e será realizado nesta quarta-feira (5) no Museu do Amanhã, marcando sua primeira edição na América do Sul. Além de Shawn, o evento contará com Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge e Kylie Minogue entre as atrações musicais.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Influenciador Theodoro visita o ES e brinca sobre Ilha do Frade: “Não tem pobre ali”

Influenciador Theodoro visita o ES e brinca sobre Ilha do Frade: “Não tem pobre ali”

Imagem - Anitta encerra festival Global Citizen com parentes do cacique Raoni em Belém

Anitta encerra festival Global Citizen com parentes do cacique Raoni em Belém

Imagem - Em Belém, Gaby Amarantos é ovacionada e Janja defende a 'grandeza da Amazônia'

Em Belém, Gaby Amarantos é ovacionada e Janja defende a 'grandeza da Amazônia'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 

4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 
Imagem - Veja como foi o badalado Halloween 2025 do Iate Clube do ES

Veja como foi o badalado Halloween 2025 do Iate Clube do ES
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/11/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/11/2025