Shawn Mendes tira fotos e interage com fãs em passagem pelo Rio para premiação ambiental

Artista canadense será atração do Earthshot Prize, de fundação do príncipe William

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:17

Shawn Mendes voltou a agitar os fãs brasileiros nesta segunda-feira (3) Crédito: Imagem: Fred Duval | Shutterstock

Shawn Mendes voltou a agitar os fãs brasileiros nesta segunda-feira (3), ao desembarcar no Rio de Janeiro para participar do Earthshot Prize, premiação ambiental idealizada pelo príncipe William. O cantor canadense chegou pela manhã ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e seguiu para o Copacabana Palace, onde foi recebido por admiradores que o esperavam na porta do hotel.

Shawn acenou, tirou fotos com os fãs e mais tarde apareceu na sacada do quarto, aproveitando um lanche enquanto observava a orla de Copacabana. O artista volta ao Brasil poucos meses após ter sido uma das atrações principais do Lollapalooza 2025.

O Earthshot Prize celebra iniciativas inovadoras em prol do meio ambiente e será realizado nesta quarta-feira (5) no Museu do Amanhã, marcando sua primeira edição na América do Sul. Além de Shawn, o evento contará com Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge e Kylie Minogue entre as atrações musicais.

