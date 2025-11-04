Shawn Mendes tira fotos e interage com fãs em passagem pelo Rio para premiação ambiental

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:17
Shawn Mendes voltou a agitar os fãs brasileiros nesta segunda-feira (3), ao desembarcar no Rio de Janeiro para participar do Earthshot Prize, premiação ambiental idealizada pelo príncipe William. O cantor canadense chegou pela manhã ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e seguiu para o Copacabana Palace, onde foi recebido por admiradores que o esperavam na porta do hotel.
Shawn acenou, tirou fotos com os fãs e mais tarde apareceu na sacada do quarto, aproveitando um lanche enquanto observava a orla de Copacabana. O artista volta ao Brasil poucos meses após ter sido uma das atrações principais do Lollapalooza 2025.
O Earthshot Prize celebra iniciativas inovadoras em prol do meio ambiente e será realizado nesta quarta-feira (5) no Museu do Amanhã, marcando sua primeira edição na América do Sul. Além de Shawn, o evento contará com Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge e Kylie Minogue entre as atrações musicais.
